Російські продавці на Wildberries втратили $1,2 млрд від нових ударів ЗСУ

Втрата продавців від атак на склади Wildberries у Краснодарі та Невинномиску 22 липня можуть становити близько 100-120 мільярдів рублів (1,27- 1,53 мільярда доларів США) , якщо вони були повністю завантажені, і більшість товарів там були знищені.

Як пише Delo.ua, про це повідомляють російські ЗМІ.

Згідно з розрахунками Data Insight, загальна площа атакованих складів оцінюється приблизно в 270 000 кв.м, що становить 5% загальної складської інфраструктури Wildberries.

Атаковані склади Wildberries входять до найбільших у компанії. Так, комплекс у Краснодарі мав площу 150 тис. кв.

Нагадаємо, у ніч на 22 липня українські безпілотники атакували логістичні центри Wildberries у Краснодарі та Невинномиську.

До цього українські безпілотники атакували логістичні центри Wildberries у підмосковній Електросталі та Котовську у Тамбовській області. У Котовську загинуло 7 людей, 24 отримали поранення. В електросталі загинув один співробітник, ще понад 50 постраждали. Атака вивела з ладу приблизно 9% усіх логістичних потужностей маркетплейсу.

Раніше повідомлялося, що удари українських дронів по найбільших логістичних центрах Wildberries вже завдали Росії збитків на понад $2,3 мільярда доларів США і можуть спровокувати масштабні проблеми в системі постачання, торгівлі та прискорити інфляцію