"Нафтогаз" виграв 10 лотів на будівництво вітрових електростанцій потужністю 300 МВт

Компанія "Нафтогаз ВЕС", що входить до Групи Нафтогаз, перемогла в аукціоні з розподілу квот підтримки для нових вітрових електростанцій. Вона отримала 10 лотів загальною потужністю 300 МВт.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

Як пройшов аукціон

В аукціоні, який провело держпідприємство "Гарантований покупець", взяли участь дев’ять компаній. Вони подали 93 заявки із загальною потужністю 1,218 ГВт.

Загальний попит майже вдвічі перевищив запропоновану державою квоту. Через високу конкуренцію середня ціна пропозицій виявилася на 26% меншою за початкову ціну конкурсу, що дозволило ДП "Гарантований покупець" отримати економію коштів.

Плани розвитку

Як зазначили у компанії, розвиток зеленої генерації з відновлюваних джерел передбачено стратегією декарбонізації Групи Нафтогаз. Нові потужності мають збільшити частку відновлюваної енергетики в країні.

"Нові вітрові електростанції Групи Нафтогаз збільшать частку відновлювальної генерації в Україні та посилять енергетичну безпеку країни. Водночас це важливий крок до модернізації та декарбонізації української енергетики, а також її подальшої інтеграції до європейського енергетичного ринку", — зазначив в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

Раніше повідомлялося, що в Україні відбувся аукціон з розподілу квоти підтримки на 700 МВт для розвитку вітрової генерації. Участь у торгах взяли дев’ять компаній, які подали 93 пропозиції із сумарною заявленою потужністю 1218,1 МВт.