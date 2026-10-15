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ДТЕК планує збудувати на Полтавщині ВЕС за €1,2 млрд: проєкт отримав статус ЄС

вітроелектростанція
ОККО купує проєкт ВЕС у Волинській області. / Вікіпедія

Європейська комісія включила проєкт Полтавської вітроелектростанції (ВЕС) ДТЕК потужністю 650 МВт до переліку транскордонних проєктів відновлюваної енергетики ЄС (CB RES). Це відкриває можливість претендувати на фінансування Євросоюзу. Очікується, що станція вироблятиме близько 2 ТВт·год електроенергії на рік, а інвестиції в її будівництво можуть сягнути €1,2 млрд.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення ExPro.

Проєкт ДТЕК на Полтавщині отримав статус ЄС

Проєкт під назвою WIND передбачає будівництво вітропарку в Полтавській області. Очікується, що станція вироблятиме близько 2 ТВт·год електроенергії на рік.

За даними Єврокомісії, початок будівництва запланований до кінця жовтня 2026 року. Завершити роботи мають наприкінці грудня 2028 року, а ввести станцію в експлуатацію планують на початку січня 2029 року.

Раніше ДТЕК оцінював загальний обсяг інвестицій у будівництво Полтавської ВЕС у €1,2 млрд.

Проєкт також передбачає можливість збільшення потужності вітропарку ще на 500 МВт. За оцінками Єврокомісії, це дасть змогу додатково виробляти близько 1,6 ТВт·год електроенергії щороку.

У разі реалізації планів із розширення загальна потужність Полтавської ВЕС може зрости до 1,15 ГВт, а річний обсяг виробництва електроенергії — до 3,6 ТВт·год.

Які ще проєкти отримали статус CB RES

Полтавську ВЕС відібрали за підсумками п’ятого конкурсу на отримання статусу транскордонного проєкту відновлюваної енергетики ЄС.

Разом з українським проєктом до переліку включили ще два проєкти:

  • DEPLoy - гібридну сонячно-вітрову електростанцію потужністю 180 МВт у Польщі;
  • ZEGA-LINNK - проєкт декарбонізації системи централізованого теплопостачання між Австрією та Німеччиною.

Загалом статус транскордонного проєкту відновлюваної енергетики ЄС мають 15 проєктів.

Механізм CB RES діє з 2022 року та покликаний сприяти співпраці у сфері відновлюваної енергетики між країнами Євросоюзу, а також між державами ЄС і третіми країнами.

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькому районі планують збудувати вітрову електростанцію потужністю до 117 МВт. Її хочуть розмістити на території Солобковецької та Ярмолинецької громад області.

Автор:
Ольга Опенько

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