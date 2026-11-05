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Росія атакувала енергетику трьох областей: де немає світла

зруйнована ТЕС
Зруйнована ТЕС компанії ДТЕК / ДТЕК

5 листопада внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичної інфраструктури зафіксовані нові знеструмлення у Дніпропетровській, Харківській та Чернігівській областях. Складною залишається ситуація в енергетиці у столичному регіоні — Києві та Київській області.

Як пише Dilo, про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу щодо оперативної ситуації в енергосистемі станом на 5 листопада.

Атака на енергосистему

За його словами, Росія продовжує цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру України. 

Лише від початку цього тижня, з 2 листопада, ворог завдав 78 цілеспрямованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Внаслідок атак енергооб’єкти зазнали серйозних пошкоджень, для відновлення яких потрібні значні зусилля та час.

Некрасов зауважив, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.  

Заступник міністра розповів, що складною залишається ситуація у столичному регіоні — Києві та Київській області. Через значні пошкодження енергетичного обладнання тут вимушено застосовуються мережеві обмеження. Енергетики цілодобово працюють над якнайшвидшим відновленням стабільного електропостачання.

Щодо застосування обмежень

5 листопада у більшості областей України наразі діють графіки погодинних відключень електроенергії для споживачів, а для промисловості — графіки обмеження потужності. Ці вимушені заходи необхідні для балансування енергосистеми, збереження її стійкості та запобігання ще складнішим наслідкам.

 Протягом дня ситуація може змінюватися. 

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу (обленерго).

У Міненерго закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, раніше CEO YASNO Сергій Коваленко попереджав про ризики цієї зими: ключовою проблемою можуть стати не стільки нестача генерації, скільки пошкодження мереж і неможливість передати наявну електроенергію споживачам. За його словами, тривалість відключень залежатиме насамперед від того, які саме вузли енергосистеми зазнаватимуть російських атак.

Автор:
Світлана Манько

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