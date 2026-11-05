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У ДТЕК пояснили, чому екстрені відключення світла можуть повертати по кілька разів на день

павербанк
Чому світло можуть вимикати кілька разів на годину / Depositphotos

Екстрені відключення електроенергії можуть протягом дня неодноразово запроваджувати, скасовувати, а потім знову повертати. Причина таких змін — постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру, через які ситуація в енергосистемі залишається нестабільною.

Як пише Dilo, про це повідомили в ДТЕК.

Світло то вмикають, то вимикають

У компанії зазначили, що ворог продовжує атакувати енергосистему. Лише протягом попередньої доби зафіксували близько 20 ударів.

Через це ситуація з електропостачанням може змінюватися дуже швидко — іноді кілька разів на годину.

Що роблять диспетчери ДТЕК

Диспетчери в реальному часі балансують енергосистему, щоб не виникали аварії й світло не зникло зовсім. 

Саме тому екстрені відключення можуть часто запроваджувати та скасовувати залежно від поточної ситуації в енергосистемі.

Нагадаємо, 3 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку на три теплоелектростанції ДТЕК десятками ракет і дронів. ТЕС припинили генерацію електроенергії.

Зауважимо, у четвер, 5 листопада, в Україні діятимуть графіки відключення електроенергії. Обмеження запровадять для всіх категорій споживачів, а їхній обсяг становитиме від двох до чотирьох черг.

Автор:
Світлана Манько

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