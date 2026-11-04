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Світло можуть вимикати на більшу частину доби: які графіки на 5 листопада

світло
5 листопада світло вимикатимуть протягом дня / Depositphotos

У четвер, 5 листопада, в Україні діятимуть графіки відключення електроенергії. Обмеження запровадять для всіх категорій споживачів, а їхній обсяг становитиме від двох до чотирьох черг.

 

Як пише Dilo, про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Які відключення світла заплановані

За інформацією компанії, у четвер обмеження діятимуть упродовж усієї доби — з 06:00 до 23:59.

Передбачено:

  • графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів - обсягом від двох до чотирьох черг;
  • графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу - також із 06:00 до 23:59.

В "Укренерго" пояснили, що причиною запровадження обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.

Водночас ситуація в енергосистемі може змінюватися. Споживачам рекомендують стежити за актуальними графіками на офіційних сторінках операторів систем розподілу  обленерго у своїх регіонах.

Скільки годин не буде світла

Тривалість відключень залежатиме від кількості черг, які застосовуватимуть обленерго.

В Україні споживачів, які не належать до об’єктів критичної інфраструктури, розподілено на шість черг або груп.

Залежно від обсягу обмежень:

  • одна черга — до 4 годин відключень на добу;
  • дві черги — до 8 годин;
  • три черги — до 12 годин;
  • чотири черги — понад 12 годин.

Застосування графіків для трьох черг означає, що обмеження можуть охопити близько половини споживачів у кожному регіоні. У разі залучення чотирьох черг без електроенергії можуть залишатися до 70% споживачів області.

Конкретний час відключень залежатиме від графіків, оприлюднених місцевими обленерго.

Нагадаємо, раніше CEO YASNO Сергій Коваленко попереджав про ризики цієї зими: ключовою проблемою можуть стати не стільки нестача генерації, скільки пошкодження мереж і неможливість передати наявну електроенергію споживачам. За його словами, тривалість відключень залежатиме насамперед від того, які саме вузли енергосистеми зазнаватимуть російських атак.

Автор:
Ольга Опенько

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