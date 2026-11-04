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Світло можуть вимикати на більшу частину доби: які графіки на 5 листопада
У четвер, 5 листопада, в Україні діятимуть графіки відключення електроенергії. Обмеження запровадять для всіх категорій споживачів, а їхній обсяг становитиме від двох до чотирьох черг.
Як пише Dilo, про це повідомили в НЕК "Укренерго".
Які відключення світла заплановані
За інформацією компанії, у четвер обмеження діятимуть упродовж усієї доби — з 06:00 до 23:59.
Передбачено:
- графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів - обсягом від двох до чотирьох черг;
- графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу - також із 06:00 до 23:59.
В "Укренерго" пояснили, що причиною запровадження обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.
Водночас ситуація в енергосистемі може змінюватися. Споживачам рекомендують стежити за актуальними графіками на офіційних сторінках операторів систем розподілу обленерго у своїх регіонах.
Скільки годин не буде світла
Тривалість відключень залежатиме від кількості черг, які застосовуватимуть обленерго.
В Україні споживачів, які не належать до об’єктів критичної інфраструктури, розподілено на шість черг або груп.
Залежно від обсягу обмежень:
- одна черга — до 4 годин відключень на добу;
- дві черги — до 8 годин;
- три черги — до 12 годин;
- чотири черги — понад 12 годин.
Застосування графіків для трьох черг означає, що обмеження можуть охопити близько половини споживачів у кожному регіоні. У разі залучення чотирьох черг без електроенергії можуть залишатися до 70% споживачів області.
Конкретний час відключень залежатиме від графіків, оприлюднених місцевими обленерго.
Нагадаємо, раніше CEO YASNO Сергій Коваленко попереджав про ризики цієї зими: ключовою проблемою можуть стати не стільки нестача генерації, скільки пошкодження мереж і неможливість передати наявну електроенергію споживачам. За його словами, тривалість відключень залежатиме насамперед від того, які саме вузли енергосистеми зазнаватимуть російських атак.