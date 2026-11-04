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Свет могут отключать на большую часть суток: какие графики на 5 ноября

свет
5 ноября свет будут выключать в течение дня / Depositphotos

В четверг, 5 ноября, в Украине будут действовать графики отключения электроэнергии. Ограничения будут введены для всех категорий потребителей, а их объем составит от двух до четырех очередей.

 

Как пишет Dilo, об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Какие отключения света запланированы

По информации компании, в четверг ограничения будут действовать на протяжении всех суток — с 06:00 до 23:59.

Предусмотрено:

  • графики почасовых отключений для всех категорий потребителей – объемом от двух до четырех очередей;
  • графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса – также с 06:00 до 23:59.

В "Укрэнерго" объяснили, что причиной введения ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

В то же время ситуация в энергосистеме может изменяться. Потребителям рекомендуют следить за актуальными графиками на официальных страницах операторов систем распределения облэнерго в своих регионах.

Сколько часов не будет света

Продолжительность отключений будет зависеть от количества очередей, применяемых облэнерго.

В Украине потребители, не принадлежащие к объектам критической инфраструктуры, распределены на шесть очередей или групп.

В зависимости от объема ограничений:

  • одна очередь - до 4 часов отключений в сутки;
  • две очереди – до 8 часов;
  • три очереди – до 12 часов;
  • четыре очереди - более 12 часов.

Применение графиков для трех очередей означает, что ограничения могут охватить около половины потребителей в каждом регионе. При привлечении четырех очередей без электроэнергии могут оставаться до 70% потребителей области.

Конкретное время отключений будет зависеть от графиков, обнародованных местными облэнерго.

Напомним, ранее CEO YASNO Сергей Коваленко предупреждал о рисках этой зимы: ключевой проблемой может стать не столько нехватка генерации, сколько повреждение сетей и невозможность передать имеющуюся электроэнергию потребителям. По его словам, продолжительность отключений будет зависеть прежде всего от того, какие именно узлы энергосистемы будут подвергаться российским атакам.

Автор:
Ольга Опенько

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