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Свет могут отключать на большую часть суток: какие графики на 5 ноября
В четверг, 5 ноября, в Украине будут действовать графики отключения электроэнергии. Ограничения будут введены для всех категорий потребителей, а их объем составит от двух до четырех очередей.
Как пишет Dilo, об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Какие отключения света запланированы
По информации компании, в четверг ограничения будут действовать на протяжении всех суток — с 06:00 до 23:59.
Предусмотрено:
- графики почасовых отключений для всех категорий потребителей – объемом от двух до четырех очередей;
- графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса – также с 06:00 до 23:59.
В "Укрэнерго" объяснили, что причиной введения ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.
В то же время ситуация в энергосистеме может изменяться. Потребителям рекомендуют следить за актуальными графиками на официальных страницах операторов систем распределения облэнерго в своих регионах.
Сколько часов не будет света
Продолжительность отключений будет зависеть от количества очередей, применяемых облэнерго.
В Украине потребители, не принадлежащие к объектам критической инфраструктуры, распределены на шесть очередей или групп.
В зависимости от объема ограничений:
- одна очередь - до 4 часов отключений в сутки;
- две очереди – до 8 часов;
- три очереди – до 12 часов;
- четыре очереди - более 12 часов.
Применение графиков для трех очередей означает, что ограничения могут охватить около половины потребителей в каждом регионе. При привлечении четырех очередей без электроэнергии могут оставаться до 70% потребителей области.
Конкретное время отключений будет зависеть от графиков, обнародованных местными облэнерго.
Напомним, ранее CEO YASNO Сергей Коваленко предупреждал о рисках этой зимы: ключевой проблемой может стать не столько нехватка генерации, сколько повреждение сетей и невозможность передать имеющуюся электроэнергию потребителям. По его словам, продолжительность отключений будет зависеть прежде всего от того, какие именно узлы энергосистемы будут подвергаться российским атакам.