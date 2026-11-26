Министерство экономики и окружающей среды Украины и Всемирный банк 26 ноября 2026 заключили три финансовых соглашения общей суммой $676 млн. Средства направят на льготное кредитование украинского бизнеса и запуск нового направления доступной ипотеки.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Подписи под документами в Киеве поставили министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко и операционный менеджер Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Кевин Томлинсон.

Финансируют малый бизнес и аграриев по программе "5-7-9%"

Наибольшую часть пакета — $500 млн. — Украина привлекает как заем от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в рамках программы RISE. Это уже третье дополнительное финансирование этой инициативы, которая будет действовать до 31 октября 2028 года.

Деньги позволят расширить государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" и поддержать не менее 20 тысяч представителей микро-, малого и среднего предпринимательства.

Особый приоритет при распределении ресурсов будут придавать аграрному сектору, агропереработке и смежным отраслям.

Запускают новую ипотечную программу для переселенцев и ветеранов

Еще $176 млн. Украина получит на реализацию нового проекта жилищного кредитования REACH.

Эта сумма состоит из ссуды в $106 млн от МБРР и гранта на $70 млн с участием МБРР и Международной ассоциации развития.

Привлеченный ресурс позволит запустить новую субпрограмму в рамках льготной ипотеки "єОселя", которая будет работать параллельно с действующими условиями.

Главный акцент будет сделан на расширении доступа к жилью для внутренне перемещенных лиц и ветеранов, а внедрением проекта будет заниматься государственная компания "Укрфинжилье".

Напомним, Украина получила $450 млн финансирования от Всемирного банка , в том числе под гарантии правительства Японии. Средства будут направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, а также повышение эффективности управления государственными инвестициями и восстановлением страны.