- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
Украина получила $450 млн от Всемирного банка в поддержку бизнеса и восстановление
Украина получила $450 млн финансирования от Всемирного банка, в том числе под гарантии правительства Японии. Средства будут направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, а также повышение эффективности управления государственными инвестициями и восстановлением страны.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Сергея Корецкого.
Финансирование поступило в рамках двух программ Всемирного банка – RISE и SURGE. Обе предусматривают выделение средств при достижении определенных показателей.
Финансирование украинского бизнеса
По программе RISE Украина получила $225 млн, из которых $190 млн – ссуда Международного банка реконструкции и развития под гарантии правительства Японии, еще $35 млн – кредит Международной ассоциации развития.
Всемирный банк подтвердил достижение Украиной таких показателей:
- 20 тыс. предпринимателей и предприятий получили финансирование и/или услуги по обновленным программам государственной поддержки бизнеса;
- 100 тыс. заявлений подано через систему "Разрешение";
- представители 500 компаний прошли обучение по стандартам продукции, гармонизированным с требованиями ЕС.
Программа RISE направлена на усиление государственной поддержки малого и среднего бизнеса и расширение доступа украинских предприятий к внешним рынкам.
Финансирование восстановления Украины
Еще $225 млн. Украина получила по программе SURGE в виде займа Международного банка реконструкции и развития под гарантии правительства Японии.
Программа предусматривает усовершенствование управления публичными инвестициями, создание условий для финансирования восстановления с учетом климатических требований, а также повышение возможности государственных органов и местных властей планировать и реализовывать проекты восстановления.
Напомним, в сентябре в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 60 миллионов долларов США в рамках проекта Всемирного банка "Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине" (LEARN). Финансирование обеспечено кредитными гарантиями правительства Японии через целевой фонд ADVANCE Ukraine.