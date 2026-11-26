Украина получила $450 млн финансирования от Всемирного банка, в том числе под гарантии правительства Японии. Средства будут направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, а также повышение эффективности управления государственными инвестициями и восстановлением страны.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

Финансирование поступило в рамках двух программ Всемирного банка – RISE и SURGE. Обе предусматривают выделение средств при достижении определенных показателей.

Финансирование украинского бизнеса

По программе RISE Украина получила $225 млн, из которых $190 млн – ссуда Международного банка реконструкции и развития под гарантии правительства Японии, еще $35 млн – кредит Международной ассоциации развития.

Всемирный банк подтвердил достижение Украиной таких показателей:

20 тыс. предпринимателей и предприятий получили финансирование и/или услуги по обновленным программам государственной поддержки бизнеса;

100 тыс. заявлений подано через систему "Разрешение";

представители 500 компаний прошли обучение по стандартам продукции, гармонизированным с требованиями ЕС.

Программа RISE направлена на усиление государственной поддержки малого и среднего бизнеса и расширение доступа украинских предприятий к внешним рынкам.

Финансирование восстановления Украины

Еще $225 млн. Украина получила по программе SURGE в виде займа Международного банка реконструкции и развития под гарантии правительства Японии.

Программа предусматривает усовершенствование управления публичными инвестициями, создание условий для финансирования восстановления с учетом климатических требований, а также повышение возможности государственных органов и местных властей планировать и реализовывать проекты восстановления.

Напомним, в сентябре в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 60 миллионов долларов США в рамках проекта Всемирного банка "Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине" (LEARN). Финансирование обеспечено кредитными гарантиями правительства Японии через целевой фонд ADVANCE Ukraine.