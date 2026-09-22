Украина привлекла $841 млн от Всемирного банка на пенсионные выплаты

Украина привлекла $841 млн от Всемирного банка под гарантии правительства Канады. Средства будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на пенсионные выплаты.

Как пишет Dilo, об этом информирует премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

$841 млн на пенсии

Финансирование было привлечено в рамках проекта PEACE in Ukraine в соответствии с договоренностями, достигнутыми в сентябре.

Общий объем проекта уже составляет $54,3 млрд . PEACE in Ukraine является крупнейшим инвестиционным проектом в истории Всемирного банка и одним из ключевых механизмов поддержки финансовой устойчивости Украины.

Украинская сторона поблагодарила правительства Канады и Всемирный банк за финансовую поддержку в условиях значительного дефицита государственного бюджета.

Пенсии в Украине

Правительство работает над пенсионной реформой, которая должна обеспечить более справедливые выплаты. Предполагается, что украинцы получат три пенсии вместо одной, а минимальная вырастет до 6 тысяч гривен.

По данным Пенсионного фонда, на 1 июля 2026 года в Украине насчитывалось 9,98 млн пенсионеров. Количество пенсионеров с начала года уменьшилось на 190,5 тысячи - больше, чем за весь 2025 год. Средняя пенсия составляет 7273 грн, а каждый четвертый пенсионер получает около 3,5 тысяч гривен.

Кроме того, каждый четвертый пенсионер продолжает работать – 2,8 млн человек (28%).

При этом средняя пенсия в Украине сейчас составляет лишь 27% от средней заработной платы, тогда как должна быть не менее 40%. Для сравнения, в странах ЕС этот показатель составляет 58%: в Польше это 57%, Румынии – 48%, Греции – 78%.