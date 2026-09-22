Україна залучила $841 млн від Світового банку на пенсійні виплати

Україна залучила $841 млн від Світового банку під гарантії уряду Канади. Кошти спрямують на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати.

Як пише Dilo, про це інформує прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

$841 млн на пенсії

Фінансування залучили в межах проєкту PEACE in Ukraine відповідно до домовленостей, досягнутих у вересні.

Загальний обсяг проєкту вже становить $54,3 млрд. PEACE in Ukraine є найбільшим інвестиційним проєктом в історії Світового банку та одним із ключових механізмів підтримки фінансової стійкості України.

Українська сторона подякувала урядам Канади та Світовому банку за фінансову підтримку в умовах значного дефіциту державного бюджету.

Пенсії в Україні

Уряд працює над пенсійною реформою, яка має забезпечити більш справедливі виплати. Передбачається, що українці отримуватимуть три пенсії замість однієї, а мінімальна зросте до 6 тисяч гривень.

За даними Пенсійного фонду, станом на 1 липня 2026 року в Україні нараховувалося 9,98 млн пенсіонерів. Кількість пенсіонерів з початку року зменшилася на 190,5 тисяч - більше, ніж за весь 2025 рік. Середня пенсія становить 7 273 грн, а кожен четвертий пенсіонер отримує близько 3,5 тисячі гривень.

Крім того, кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати - 2,8 млн людей (28%).

При цьому середня пенсія в Україні наразі становить лише 27% від середньої заробітної плати, тоді як має бути не менше ніж 40%. Для порівняння, у країнах ЄС цей показник становить 58%: у Польщі це 57%, у Румунії – 48%, у Греції – 78%.