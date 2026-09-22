Одна з найбільших логістичних компаній України закриває склад під Києвом

Логістична компанія Berger Cargo планує закрити ще один склад у Київській області, оскільки він пошкоджений унаслідок російських атак і немає гарантій його безпеки. Компанія втратила майже половину своїх складів через останні удари. Загальні збитки від руйнувань та втрати обладнання оцінюють у 65 млн гривень.

Як пише Dilo, про це заявив директор і співзасновник компанії Валерій Барановський в інтерв'ю NV.

За його словами, після російських атак компанія втратила понад 40 тис. кв. м складських площ, однак завдяки регіональним об'єктам уже працює на площі понад 60 тис. кв. м.

"Щодо Києва, то я, ймовірно, закрию ще один склад. По-перше, він зараз не потрібен, а по-друге, він уже пошкоджений, і я не маю гарантій, що туди знову щось не прилетить", — розповів Барановський.

Він зауважив, що з клієнтами вже проведено попередні переговори щодо цього.

"Найімовірніше, ми його поки що закриємо. Я вже попередньо поспілкувався з клієнтами й не почув від них жодних заперечень чи нерозуміння", — наголосив підприємець.

Російські атаки завдали Berger Cargo збитків на 65 млн

Водночас Berger Cargo не планує йти з Київської області. Компанія відкриває нові майданчики на заході України, але центральний офіс залишається в Київській області.

"Компанія не збирається нікуди виїжджати з Київської області. Це наша батьківщина", — підкреслив Барановський.

Він повідомив, що до російських атак компанія володіла 83 тис. кв. м складських площ у Київській області, Одесі та Львові. Найбільших пошкоджень зазнали об'єкти на Київщині, де з трьох складів один було знищено повністю, а два інші - частково.

Лише на одному з таких об'єктів вогонь повністю знищив 33,5 тис. кв. м приміщень. Загалом через обстріли компанія втратила понад 40 тис. кв. м потужностей.

Загальну суму збитків оцінюють орієнтовно у 65 млн грн. Сюди увійшла вартість знищеного спеціального обладнання, IT-інфраструктури, навантажувачів та інших основних засобів.

Berger Cargo — це українська логістична компанія повного циклу, що спеціалізується на складському зберіганні, обробці вантажів і транспортних послугах.

Керівником та співзасновником бізнесу є Валерій Барановський. До структури брендів також входить підрозділ Berger Soft, який займається розробкою ІТ-систем для управління логістикою (WMS).

Україна втратила половину складів

Як розповів співвласник мереж EVA і Varus Руслан Шостак. від початку війни в Україні знищено 2,1 млн кв. м складів класу А і Б+. Із них 1,5 млн - в Київській області. Причому 900 тисяч кв. м знищено від початку 2026 року. На початок війни кількість українських складів оцінювалася десь на рівні 4,2 млн кв. м класу А і Б. Також від початку війни введено в експлуатацію ще 800 тис. кв. м.

Разом в Україні було 5 млн кв.м складських площ. Знищено 2,1 млн кв.м. А залишилося приблизно 2,9 млн кв.м. Тобто практично 50% вищих класів.

Шостак вважає, що якщо врахувати складські приміщення великих підприємств по всій країні, це додасть ще десятки мільйонів квадратних метрів різних класів. Він підкреслив, що за такої інтенсивності Росії знадобляться десятиліття, щоб знищити 90% українських складів, за умови, що вони взагалі не будуть відновлюватися в Україні.

Раніше повідомлялося, що компанія "Заммлер Склад", що входить до логістичної групи Zammler, припинила роботу.