Міноборони допустило до використання у ЗСУ 650 нових безпілотних комплексів

З початку 2026 року Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони 650 безпілотних авіаційних комплексів (БпАК). Більшість із них виробили в Україні.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Які дрони додали до арсеналу

Найбільше серед нових зразків — ударних БпЛА коптерного типу: їх кодифікували 238. Такі дрони використовують для ураження живої сили та техніки противника на передовій.

Ще 231 БпЛА має оптоволоконний канал управління. Такі дрони менш залежні від роботи засобів радіоелектронної боротьби.

Також до використання допустили 42 дрони-перехоплювачі. Їх застосовують для знищення ворожих безпілотників.

Дрони для ударів у тилу

Окремо Міноборони кодифікувало 32 ударні БпЛА класу middle strike. Вони призначені для ударів по об'єктах в оперативному тилу, зокрема для ураження логістики.

Ще 9 ударних дронів deep strike допустили до використання у Силах оборони. Вони призначені для завдання ударів на більшій відстані вглиб території противника.

За даними відомства, загалом ідеться про 650 безпілотних авіаційних комплексів, допущених до використання з початку року.

Нагадаємо, у серпні арсенал ЗСУ поповнив перший вітчизняний реактивний перехоплювач дронів Alexa Spatium. Новий безпілотник створено для знищення ворожих дронів-камікадзе, а також розвідувальних апаратів і гвинтокрилів.