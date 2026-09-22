RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,71

+0,03

EUR

51,37

+0,17

Готівковий курс:

USD

44,94

44,81

EUR

51,92

51,70

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Міноборони допустило до використання у ЗСУ 650 нових безпілотних комплексів

БпЛА, військовий ЗСУ
650 нових дронів отримали допуск для Сил оборони / Сухопутні війська ЗСУ

З початку 2026 року Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони 650 безпілотних авіаційних комплексів (БпАК). Більшість із них виробили в Україні.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Які дрони додали до арсеналу

Найбільше серед нових зразків — ударних БпЛА коптерного типу: їх кодифікували 238. Такі дрони використовують для ураження живої сили та техніки противника на передовій.

Ще 231 БпЛА має оптоволоконний канал управління. Такі дрони менш залежні від роботи засобів радіоелектронної боротьби.

Також до використання допустили 42 дрони-перехоплювачі. Їх застосовують для знищення ворожих безпілотників.

Дрони для ударів у тилу

Окремо Міноборони кодифікувало 32 ударні БпЛА класу middle strike. Вони призначені для ударів по об'єктах в оперативному тилу, зокрема для ураження логістики.

Ще 9 ударних дронів deep strike допустили до використання у Силах оборони. Вони призначені для завдання ударів на більшій відстані вглиб території противника.

За даними відомства, загалом ідеться про 650 безпілотних авіаційних комплексів, допущених до використання з початку року.

Нагадаємо, у серпні арсенал ЗСУ поповнив перший вітчизняний реактивний перехоплювач дронів Alexa Spatium. Новий безпілотник створено для знищення ворожих дронів-камікадзе, а також розвідувальних апаратів і гвинтокрилів.

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності