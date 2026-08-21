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ЗСУ отримали перший вітчизняний реактивний перехоплювач Alexa Spatium: що він може

Alexa Spatium
ЗСУ отримали новий реактивний БпАК Alexa Spatium / Міноборони

Арсенал Сил оборони України поповнив перший вітчизняний реактивний перехоплювач дронів Alexa Spatium. Новий безпілотник створено для знищення ворожих дронів-камікадзе, а також розвідувальних апаратів і гвинтокрилів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Основними цілями Alexa Spatium є російські ударні БпЛА "Герань-3", "Герань-4", "Герань-5" та Shahed-131. Також безпілотник може застосовуватися проти розвідувальних дронів, гвинтокрилів та інших окремих цілей.

Технічні характеристики та переваги

Апарат має габарити близько 1,5 на 1,7 метра і виготовлений із композитних матеріалів. Запуск здійснюється з мобільної катапульти за кілька хвилин.

Технічне оснащення та особливості комплексу включають:

  • турбореактивний двигун; 
  • широкий діапазон висот польоту; 
  • телевізійну та інфрачервону пошуково-прицільні системи; 
  • уламково-фугасну, кумулятивну або термобаричну бойові частини; 
  • повну дистанційну підготовку й пуск; 
  • можливість повернення до місця запуску для повторного використання при невиконанні завдання.

БпАК Alexa Spatium має високу мобільність, оскільки повністю вміщується у пікап, і вимагає мінімальної підготовки позиції. Управління можливе за заздалегідь заданими координатами або в режимі прямого наведення.

Нагадаємо, 17 серпня Міноборони кодифікувало вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс "Довбуш Т40", дальність польоту якого дозволяє вражати об'єкти в російському Сибіру.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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