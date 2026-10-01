Росія вдарила по адмінбудівлі вугільного підприємства ДТЕК на Дніпропетровщині: є поранений

Російські війська 1 жовтня завдали удару по адміністративній будівлі вугільного підприємства ДТЕК у Дніпропетровській області.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Повідомляється, що рятувальники ДСНС оперативно локалізували пожежу, яка виникла внаслідок ворожої атаки.

За попередніми даними, у результаті обстрілу один із працівників підприємства отримав осколкові поранення. Наразі триває активна ліквідація наслідків ворожого удару.

За даними Суспільне Дніпро, йдеться про вугільне підприємство компанії "ДТЕК Павлоградвугілля", яке розташоване у місті Павлоград (Павлоградський район Дніпропетровської області).

Росія веде системний вогонь по інфраструктурі ДТЕК. Від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції (ТЕС) компанії зазнали вже понад 230 ворожих атак, під ударами також регулярно опиняються вугільні підприємства на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, на початку вересня Росія атакувала енергооб’єкти ДТЕК у Дніпропетровській області. Тоді компанія повідомляла про суттєві пошкодження обладнання.