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Чи відключатимуть світло 2 жовтня: в "Укренерго" розповіли про ситуацію в енергосистемі

світло
Ситуація в енергосистемі стабільна / Depositphotos

У п'ятницю, 2 жовтня, застосування графіків погодинних відключень для побутових споживачів не прогнозується. 

Як пише Dilo, про це повідомили в "Укренерго".

У разі зміни ситуації в енергосистемі про це пообіцяли повідомити додатково. Водночас громадян закликають споживати електроенергію ощадливо.

Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінитися внаслідок російських обстрілів. Споживачів просять стежити за повідомленнями на офіційних сторінках "Укренерго"та обленерго у своєму регіоні.

Українців також закликають користуватися потужними електроприладами у денний час — з 10:00 до 16:00, водночас уникаючи їх одночасного ввімкнення в пікові години: з 8:00 до 10:00 та з 16:00 до 22:00.

Масована атака РФ на енергетику

Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Вночі 30 вересня ракетами та дронами атаковані енергетичні об’єкти в Києві, області та в інших регіонах.

Крім того, внаслідок російської атаки 30 вересня пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської ТЕС ПАТ “Центренерго”. Наразі фахівці компанії мають оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних відновлювальних робіт. Розпочати ремонт планують після того, як безпекова ситуація дозволить це зробити.

Після цього у Києві 30 вересня, за командою НЕК “Укренерго” були застосовані екстрені відключення електроенергії.

Автор:
Тетяна Бесараб

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