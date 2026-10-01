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2,7 тис. аукціонів та 273 млн грн: у Prozorro.Продажі підбили підсумки вересня

аукціон
Фонд держмайна та інші організатори успішно провели вересневі торги / Depositphotos

У вересні 2026 року в державній електронній системі Prozorro.Продажі відбулося понад 2,7 тис. успішних онлайн-аукціонів. Організатори торгів залучили понад 273 млн грн. 

Як пише Dilo, про це йдеться у пресрелізі АТ "Прозорро.Продажі", який є в розпорядженні Укрінформу.

"Минулого місяця в системі Prozorro.Продажі відбулося понад 2 700 онлайн-аукціонів. За підсумками повністю завершених торгів організатори вже залучили 273,2 млн грн. Решта торгів перебувають на етапі укладання угод", — зазначається у повідомленні.

Головні аукціони вересня

Серед ключових успішних аукціонів місяця виділяються кілька масштабних лотів:

  • Фонд державного майна продав частину адмінкорпусу колишнього Київського мотоциклетного заводу за 114,1 млн грн (наразі очікується оплата за придбаний об’єкт).
  • Право оренди на 15 років земельної ділянки житлової та громадської забудови у Кропивницькому реалізували за 100 млн грн (очікується підписання протоколу аукціону).

Що планується надалі

Наразі в системі Prozorro.Продажі вже заплановано майже 9,5 тис. нових торгів, сумарна стартова вартість яких перевищує 24,6 млрд грн.

Серед найближчих масштабних лотів увагу привертають два об’єкти великої приватизації від Фонду держмайна: державні пакети акцій АТ"Сумихімпром" (зі стартовою ціною 1 млрд грн) та АТ "Одеський припортовий завод" (зі стартовою ціною 4,3 млрд грн).

Нагадаємо, за десять років роботи через систему "Прозорро.Продажі" провели понад 182 тис. успішних аукціонів на загальну суму понад 131 млрд грн. Із цієї суми понад 70 млрд грн держава та громади залучили вже під час повномасштабної війни.

Автор:
Тетяна Бесараб

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