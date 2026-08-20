Від готеля "Дніпро" до "Київської перепічки": названо найдорожчі об’єкти малої приватизації

За вісім років проведення малої приватизації в системі "Прозорро.Продажі" державний та місцеві бюджети України поповнилися майже на 26 млрд грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Prozorro.Продажі.

Від запуску електронних торгів у 2018 році успішно завершилися понад 8,5 тис. аукціонів, а стартова вартість активів у середньому зростала у 2,6 раза.

Більшу частину надходжень — понад 18,7 млрд грн — отримав державний бюджет від продажів об'єктів Фонду держмайна. Ще майже 7,2 млрд грн залучили громади від реалізації комунальної власності.

Як зазначив СЕО "Прозорро.Продажі" Ігор Доброван, понад 15,2 млрд грн (майже 60% усіх коштів) надійшло вже під час повномасштабної війни. За його словами, це підтверджує стійкість реформи та високий попит бізнесу на публічні активи.

Топ-5 найдорожчих державних лотів

Готель "Дніпро" у Києві — 1,11 млрд грн (2020 рік). Калуська ТЕЦ — 801 млн грн (2021 рік). Завод "Квант" у Києві — 401,5 млн грн (2025 рік). Готель "Козацький" у Києві — 400 млн грн (2024 рік). НДІ "Оріон" у Києві — 381 млн грн (2026 рік).

Загалом у торгах взяли участь понад 20,8 тис. потенційних покупців. Рекорд конкуренції зафіксували під час продажу приміщень інституту «Укрдіпросад» в Ужгороді: за об'єкт змагалися 47 учасників, які підняли його ціну у 818 разів — з 12 тис. грн до 10 млн грн.

Лідери серед регіонів

Торги з приватизації комунального майна за вісім років провели понад 1000 організаторів — органів місцевого самоврядування та комунальних установ по всій Україні.

Найбільше об’єктів громади за цей період реалізували на:

Львівщині — 799 завершених аукціонів на 1,8 млрд грн, Дніпропетровщині — 530 торгів на 486,1 млн грн. Київщині — 392 угоди на 1,3 млрд грн. Харківщині — 310 аукціонів на 189,6 млн грн. Житомирщині — 300 лотів на 504,3 млн грн.

Найдорожчі комунальні об'єкти:

Нежитлові приміщення у столиці, де знаходиться "Київська перепічка" — 150 млн грн (2024 рік).

Приміщення на балансі КП "Друкар" у Києві — 138,1 млн грн (2020 рік).

Нежитлові приміщення у Львові — 116 млн грн (2019 рік).

Група інвентарних об’єктів КП "Друкар" у Києві — 75,4 млн грн (2020 рік).

Будівля поліклініки у Львові — 65,3 млн грн (2025 рік).

Аукціони з малої приватизації проходять у системі "Прозорро.Продажі" з 2018 року. На них держава та громади продають обʼєкти балансовою вартістю до 250 млн гривень.

Нагадаємо, за десять років роботи через систему "Прозорро.Продажі" провели понад 182 тис. успішних аукціонів на загальну суму понад 131 млрд грн. Із цієї суми понад 70 млрд грн держава та громади залучили вже під час повномасштабної війни.