От гостиницы "Днепр" до "Киевской перепечки": названы самые дорогие объекты малой приватизации

За восемь лет проведения малой приватизации в системе "Прозорро.Продажи" государственный и местные бюджеты Украины пополнились почти на 26 млрд. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой наProzorro.Продажи .

От запуска электронных торгов в 2018 году успешно завершилось более 8,5 тыс. аукционов, а стартовая стоимость активов в среднем росла в 2,6 раза.

Большую часть поступлений – более 18,7 млрд грн – получил государственный бюджет от продаж объектов Фонда госимущества. Еще около 7,2 млрд грн привлекли общины от реализации коммунальной собственности.

Как отметил СЕО "Прозорро.Продажи" Игорь Доброван, более 15,2 млрд грн (около 60% всех средств) поступило уже во время полномасштабной войны. По его словам, это подтверждает устойчивость реформы и высокий спрос бизнеса на общественные активы.

Топ-5 самых дорогих государственных лотов

Отель "Днепр" в Киеве - 1,11 млрд грн (2020 год). Калушская ТЭЦ - 801 млн грн (2021 год). Завод "Квант" в Киеве - 401,5 млн грн (2025 год). Отель "Казацкий" в Киеве - 400 млн грн (2024 год). НИИ "Орион" в Киеве - 381 млн грн (2026 год).

Всего в торгах приняло участие более 20,8 тыс. потенциальных покупателей. Рекорд конкуренции зафиксировали при продаже помещений института «Укргипросад» в Ужгороде: за объект соревновались 47 участников, поднявших его цену в 818 раз — с 12 тыс. грн до 10 млн грн.

Лидеры среди регионов

Торги по приватизации коммунального имущества за восемь лет провели более 1000 организаторов - органов местного самоуправления и коммунальных учреждений по всей Украине.

Больше всего объектов общины за этот период реализовали на:

Львовщине - 799 завершенных аукционов на 1,8 млрд грн, Днепропетровщине - 530 торгов на 486,1 млн грн. Киевщине - 392 соглашения на 1,3 млрд грн. Харьковщине - 310 аукционов на 189,6 млн грн. Житомирщине - 300 лотов на 504,3 млн грн.

Самые дорогие коммунальные объекты:

Нежилые помещения в столице, где находится "Киевская лепешка" - 150 млн грн (2024 год).

Помещение на балансе КП "Печать" в Киеве - 138,1 млн грн (2020 год).

Нежилые помещения во Львове - 116 млн грн (2019 год).

Группа инвентарных объектов КП "Печать" в Киеве - 75,4 млн грн (2020 год).

Здание поликлиники во Львове - 65,3 млн грн (2025 год).

Аукционы по малой приватизации проходят в системе "Прозорро.Продажи" с 2018 года. На них государство и общины продают объекты балансовой стоимостью до 250 млн. гривен.

Напомним, за десять лет работы через систему "Прозорро.Продажи"провели более 182 тыс. успешных аукционов на общую сумму свыше 131 млрд грн. Из этой суммы более 70 млрд грн государство и общины привлекли уже во время полномасштабной войны.