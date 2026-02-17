Запланована подія 2

В девять раз дороже: в Киеве почти за 400 млн грн продали научно-исследовательский институт "Орион"

научно-исследовательский институт "Орион"
Научно-исследовательский институт "Орион" был продан за 381 млн грн. Фото: Prozorro.sale

Приватизация столичного Научно-исследовательского института "Орион" завершилась. Финальная цена объекта выросла почти в девять раз, достигнув 381 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Prozorro.sale.

Рекордная конкуренция

Предприятие специализируется на исследованиях и экспериментальных разработках в области других естественных и технических наук. За научный актив соревновались 11 участников.

Торги по "Ориону", организованные Фондом государственного имущества в Prozorro.Продажи, проходили по английскому методу на повышение цены.

Стартовав с отметки 42,5 млн грн, стоимость лота в ходе активной борьбы между 11 претендентами взлетела до 381 млн грн (без учета НДС). Торги выиграло ООО "Руший"

В состав лота вошел масштабный имущественный комплекс: производственные и административные корпуса, мастерские, гаражи и специализированное оборудование института. Важно отметить, что приватизации подлежат только здания и имущество, в то время как земельные участки остаются в собственности государства.

Следующие шаги победителя

Победа в аукционе накладывает на нового владельца ряд строгих условий. В течение первых шести месяцев инвестор обязан:

  • сохранить рабочие места и не увольнять персонал;
  • полностью погасить задолженность по заработной плате и перед бюджетом, которая к концу сентября прошлого года составляла более 55,8 млн грн ;
  • закрыть кредиторскую задолженность предприятия в размере около 29,2 млн грн .

У победителя торгов есть 20 рабочих дней для полной оплаты лота. Договор купли-продажи будет подписан только после того, как вся сумма поступит в государственный бюджет.

Что известно о покупателе

Победу в аукционе одержало ООО "Руший". По данным Опендатабота, его владельцем является Владимир Цыбульский.

Компания специализируется на научно-исследовательских разработках в естественных и технических областях, а также занимается предоставлением в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

Напомним, 23 февраля Фонд государственного имущества Украины приглашает принять участие в приватизационном аукционе государственной доли в размере 93% уставного капитала ООО "Торговый дом "Евротрубпласт" в городе Калуш Ивано-Франковской области.

Автор:
Татьяна Бессараб