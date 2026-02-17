- Категория
В девять раз дороже: в Киеве почти за 400 млн грн продали научно-исследовательский институт "Орион"
Приватизация столичного Научно-исследовательского института "Орион" завершилась. Финальная цена объекта выросла почти в девять раз, достигнув 381 млн грн.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Prozorro.sale.
Рекордная конкуренция
Предприятие специализируется на исследованиях и экспериментальных разработках в области других естественных и технических наук. За научный актив соревновались 11 участников.
Торги по "Ориону", организованные Фондом государственного имущества в Prozorro.Продажи, проходили по английскому методу на повышение цены.
Стартовав с отметки 42,5 млн грн, стоимость лота в ходе активной борьбы между 11 претендентами взлетела до 381 млн грн (без учета НДС). Торги выиграло ООО "Руший"
В состав лота вошел масштабный имущественный комплекс: производственные и административные корпуса, мастерские, гаражи и специализированное оборудование института. Важно отметить, что приватизации подлежат только здания и имущество, в то время как земельные участки остаются в собственности государства.
Следующие шаги победителя
Победа в аукционе накладывает на нового владельца ряд строгих условий. В течение первых шести месяцев инвестор обязан:
- сохранить рабочие места и не увольнять персонал;
- полностью погасить задолженность по заработной плате и перед бюджетом, которая к концу сентября прошлого года составляла более 55,8 млн грн ;
- закрыть кредиторскую задолженность предприятия в размере около 29,2 млн грн .
У победителя торгов есть 20 рабочих дней для полной оплаты лота. Договор купли-продажи будет подписан только после того, как вся сумма поступит в государственный бюджет.
Что известно о покупателе
Победу в аукционе одержало ООО "Руший". По данным Опендатабота, его владельцем является Владимир Цыбульский.
Компания специализируется на научно-исследовательских разработках в естественных и технических областях, а также занимается предоставлением в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.
Напомним, 23 февраля Фонд государственного имущества Украины приглашает принять участие в приватизационном аукционе государственной доли в размере 93% уставного капитала ООО "Торговый дом "Евротрубпласт" в городе Калуш Ивано-Франковской области.