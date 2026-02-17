У дев'ять разів дорожче: у Києві за майже 400 млн грн продали науково-дослідний інститут "Оріон"

Приватизація столичного Науково-дослідного інституту “Оріон” завершилася. Фінальна ціна об’єкта зросла майже вдев'ятеро, сягнувши 381 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Prozorro.sale.

Рекордна конкуренція

Підприємство спеціалізується на дослідженнях й експериментальних розробках у сфері інших природничих і технічних наук. За науковий актив змагалися 11 учасників.

Торги за "Оріон", організовані Фондом державного майна у Prozorro.Продажі, проходили за англійським методом на підвищення ціни.

Стартувавши з позначки 42,5 млн грн, вартість лота в ході активної боротьби між 11 претендентами злетіла до 381 млн грн (без урахування ПДВ). Торги виграло ТОВ "Рушій"

До складу лота увійшов масштабний майновий комплекс: виробничі та адміністративні корпуси, майстерні, гаражі та спеціалізоване обладнання інституту. Важливо зазначити, що приватизації підлягають лише будівлі та майно, тоді як земельні ділянки залишаються у власності держави.

Наступні кроки переможця

Перемога в аукціоні накладає на нового власника низку суворих умов. Протягом перших шести місяців інвестор зобов’язаний:

зберегти робочі місця та не звільняти персонал;

повністю погасити заборгованість із заробітної плати та перед бюджетом, яка на кінець вересня минулого року становила понад 55,8 млн грн ;

; закрити кредиторську заборгованість підприємства у розмірі близько 29,2 млн грн.

У переможця торгів є 20 робочих днів для повної оплати лота. Договір купівлі-продажу буде підписано лише після того, як вся сума надійде до державного бюджету.

Що відомо про покупця

Перемогу в аукціоні здобуло ТОВ "Рушій". За даними Опендатаботу, його власником є Володимир Цибульський.

Компанія спеціалізується на науково-дослідних розробках у природничій та технічній сферах, а також займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

