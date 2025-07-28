Топ-5 об'єктів, які виставлять на торги до кінця року

На електронних торгах Прозорро у другій половині 2025 року продадуть заводи і підприємства, деякі раніше працювали на оборонний комплекс.

До кінця року у Києві виставлять на продаж майно на сотні мільйонів гривень, повідомляє Delo.ua з посиланням на НРЦ ЮКРЕЙН, який супроводжує підготовку документів для нотаріального оформлення результатів торгів через систему Прозорро.

У список топ-5 об'єктів, які продадуть через аукціон, потрапили:

1.Завод шампанських вин: стартова ціна близько 85 млн грн. "Площа об'єкту наразі уточнється, готується технічна документація. Земельна ділянка становить близько 7 гектарів", - заявив Євген Богуславський, партнер НРЦ ЮКРЕЙН, під час засідання Business Club КБУ.

2. Технічний центр Держпраці: стартова ціна -72 млн грн. теж цікава діюча будівля на 2 тис. кв. метрів на ділянці 73 сотки. Повторний аукціон, на попереніх торгах обидва учасники відмовились від купівлі.

3. Пансіонат "Русанівка": стартова ціна близько 2 млн грн. "Сподіваюсь, ціна буде значно вищою на аукціоні. Самі будівлі нецікаві. Але пансіонат має 2 га землі на Русанівських садах. Цікавий об'єкт в плані забудови", - наголосив Богуславський.

4. Завод "Квант": стартова ціна - 23 млн гривень. Велика будівля на 75 тис. кв. метрів у Голосіївському районі.

Раніше завод належав до списку стратегічних підприємств оборонного комплексу: тут розробляли і виготовляли радіолокаційні комплекси, системи цілевказання для ударного ракетного озброєння, комплексів оптико-електронної протидії високоточній зброї, спеціальні електротехнічні прилади.



5. Державне підприємство "Оріон": стартова ціна - 54 млн гривень. Площа підприємства - 40 тис .кв.метрів. Об'єкт має дуже вигідне місце розташування - неподалік Шулявки. Будівля підлягає реконструкції.

Раніше на підприємстві виробляло прилади радіолокації, навігації, в вимірювальній техніці, в системах і засобах зв’язку, охоронних пристроях.

Раніше delo.ua писало про те, що за півроку приватизація принесла державі майже мільярд гривень.

18 червня відбувся аукціон з приватизації 100% акцій ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд" в електронній торговій системі “Prozorro.Продажі”. Компанія є об'єктом великої приватизації.