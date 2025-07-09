За півроку приватизація принесла державі майже мільярд гривень

За підсумками першого півріччя 2025 року до державного бюджету України надійшло 820,5 млн гривень від приватизації. Додатково до цієї суми сплачено 156,6 млн гривень податку на додану вартість, тож загальний економічний ефект перевищив 977 млн гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФДМУ.

Ці результати свідчать про не лише про активність інвесторів, а й про зростаючу довіру бізнесу до відкритих приватизаційних процесів.

За звітний період Фонд державного майна провів 236 успішних аукціонів. В них взяли участь 1 946 учасників — у середньому сім претендентів на кожен об'єкт. Така конкуренція суттєво вплинула на фінальні ціни продажу: в середньому вони зростали у чотири рази від стартових.

На сьогодні Фонд держмайна пропонує широкий спектр активів для інвестування. У переліку — 21 об’єкт великої приватизації та 1308 об’єктів малої приватизації. Серед них:

292 єдині майнові комплекси ;

46 пакетів акцій ;

835 об’єктів окремого майна ;

78 об’єктів незавершеного будівництва ;

56 об’єктів соціально-культурного призначення.

Найбільший інтерес серед інвесторів викликають спиртові заводи, хлібні комбінати, кар’єри, торфодобувні підприємства, протезно-ортопедичні підприємства, а також виробничі потужності, які можна модернізувати або повністю перепрофілювати (так звані brown fields).

Фонд держмайна не планує знижувати темпи й у другому півріччі. Уже 13 серпня відбудеться один із ключових аукціонів — приватизація 100% державного пакета акцій ПрАТ "Вінницяпобутхім".

У ФДМУ наголошують, що приватизація — це не лише інструмент наповнення бюджету. Це можливість залучити приватні інвестиції, дати друге життя занедбаним підприємствам, створити робочі місця й стимулювати економічне зростання країни. Саме тому прозорість процедур, конкуренція та ефективне управління приватизаційними процесами є ключовими пріоритетами Фонду.

Додамо, ФДМ встановив новий рекорд за обсягом надходжень до державного бюджету — за перше півріччя 2025 року сума склала понад 5,17 млрд грн.