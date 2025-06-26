Велика приватизація: Фонд держмайна визначив нову стартову ціну "Сумихімпрому"

26 червня відбулося засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта великої приватизації державного пакета акцій 99,9952% статутного капіталу ПАТ "Сумихімпром". Нова стартова ціна складає понад 1 млрд грн. Попередній аукціон, на якому підприємство було виставлене за 1,16 млрд грн, не відбувся через відсутність учасників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Фонду державного майна України.

Умови приватизації "Сумихімпрому "

Камісією була визначена стартова ціна приватизації підприємства на рівні понад 1,088 млрд гривень, а також були розроблені умови приватизації державного пакета акцій, зокрема:

збереження основних видів діяльності підприємства;

здійснення інвестицій у формі капітальних вкладень на технічне переоснащення та модернізацію виробництва не менше 150 млн гривень;

погашення боргів із заробітної плати та до бюджету протягом 6 місяців;

погашення заборгованості перед Пенсійним фондом з відшкодуванням витрат на виплату пенсій;

погашення простроченої кредиторської заборгованості;

соціальні гарантії працівникам і недопущення звільнень протягом 6 місяців;

дотримання вимог та обмежень природоохоронного законодавства;

недопущення виникнення податкового боргу;

утримання захисних споруд та майна; перерахування дивідендів до держбюджету за 2025–2026 роки.

Найближчим часом Фонд направить на затвердження уряду умови приватизації та стартову ціну пакета акцій ПАТ «Сумихімпром, після чого буде визначена дата аукціону.

Чому провалився попередній аукціон?

11 червня планувався аукціон з продажу АТ "Сумихімпром", який знаходиться у місті Суми, на вулиці Харківська, п/в 12, однак він не відбувся через відсутність учасників.

До продажу пропонувався пакет розміром 99,9952% статутного капіталу підприємства — це 1 738 665 246 акцій, номінальною вартістю понад 434 млн грн. Стартова ціна лоту становила 1,158 млрд грн.

Довідково

ПАТ "Сумихімпром" – базове підприємство хімічної галузі України, яке працює з 1953 року. Основна продукція: мінеральні добрива, діоксид титану, неорганічна хімія. Продукція компанії забезпечує аграрний сектор добривами, а також використовується в багатьох галузях промисловості.

У 2010 році бізнесмен Дмитро Фірташ отримав у власність 0,005% акцій заводу. Незважаючи на таку малу частку, йому вдалося призначити керівником підприємства колишнього менеджера однієї зі своїх компаній - "Кримського титану".

У ФДМУ заявляли, що через неефективні управлінські дії менеджменту за рік "Сумихімпром" з успішного хімічного гіганта перетворився на неплатоспроможного боржника, накопичивши борги на 1,4 мільярда гривень.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року суд розблокував приватизацію "Сумихімпрому", закривши справу про банкрутство.