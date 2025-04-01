Велика приватизація: оголошено дати аукціонів з продажу "Сумихімпрому" та "Укрбуду"

Фонд держмайна виставив на продаж АТ “Сумихімпром” та АТ “Будiвельна компанiя “Укрбуд”. Аукціони з великої приватизації відбудуться у червні в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі.

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Про це повідомляє пресслужба Прозорро.Продажі.

Зазначається, що вартість "Сумихімпром" на торгах стартує з майже 1,2 млрд грн. Аукціон на підвищення ціни відбудеться 11 червня 2025 року.

Торги з продажу "Укрбуду" заплановані на 18 червня 2025 року. Початкова вартість активу — понад 262,6 млн грн.

Як взяти участь в аукціоні

Взяти участь у торгах з великої приватизації може кожен охочий, крім учасників, які за законодавством не можуть бути визначені переможцем аукціону.

Щоб позмагатися за актив потрібно зареєструватися на одному з акредитованих майданчиків Прозорро.Продажі та зробити цінову пропозицію.

Умови приватизації

Відповідно до затверджених умов, нові власники пакетів акцій "Укрбуду" та "Сумихімпрому", повинні:

зберегти профіль діяльності підприємств;

упродовж 6 місяців погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом;

ліквідувати заборгованість "Сумихімпрому" перед Пенсійним фондом України;

погасити прострочену кредиторську заборгованість;

гарантувати дотримання трудових прав працівників та не допустити їх звільнення протягом перших шести місяців;

спрямувати дивіденди до державного бюджету за результатами діяльності у 2024 році та до моменту продажу в 2025 році.

Про "Укрбуд"

ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд" здійснює проектування об’єктів промислового та цивільного призначення, виконує будівельно-монтажні роботи, здійснює підготовку та перепідготовку робітничих кадрів для потреб будівельної галузі.

До складу товариства входить 10 дочірніх підприємств, серед яких проєктні інститути та навчально-курсові комбінати. На кінець 2024 року компанія мала заборгованості на суму майже 8,5 млн грн. Проте борги із зарплати та перед бюджетом на суму понад 2 млн грн були поточними і виплачувалися вчасно, згідно з договорами та законодавством.

Крім того "Будівельна компанія "Укрбуд" є частиною "Української державної будівельної корпорації "Укрбуд". У 2010-2016 роках корпорацію очолював Максим Микитась.

Про "Сумихімпром"

"Сумихімпром" — підприємство хімічної галузі України, яке працює з 1953 року. Основна продукція: мінеральні добрива, діоксид титану, неорганічна хімія. Продукція компанії забезпечує аграрний сектор добривами, а також використовується в багатьох галузях промисловості.

Нагадаємо, у 2010 році бізнесмен Дмитро Фірташ отримав у власність 0,005% акцій заводу. У ФДМУ заявляли, що через неефективні управлінські дії менеджменту за рік "Сумихімпром" з успішного хімічного гіганта перетворився на неплатоспроможного боржника, накопичивши борги на 1,4 мільярда гривень.

Найбільшу частину боргів сконцентрували компанії з Group DF (банк "Надра", "Синтез Ресурс", Ostchem International, "Кримський Титан" та компанія з управління активами "Промислові інвестиції"). Використавши цю ситуацію, вони утворили комітет кредиторів підприємства, ініціювали процедуру його санації і призначили керуючого санацією.

Він двічі розробляв план санації - у 2014 та 2021 році, але ФДМ відмовляв у їхньому погодженні, мотивуючи це невідповідністю документів вимогам законодавства та відсутністю в них дієвих заходів з відновлення платоспроможності підприємства. За цей час борг підприємства зріс до 2,35 мільярда гривень.

Коли ж уряд вирішив у 2018 році продати завод, фонд звернувся до суду задля припинення процедури банкрутства. Розгляд справи тривав до листопада 2023 року, оскільки керуючий санацією та пов’язані з ним і Фірташем кредитори тривалий час блокували його, користуючись процесуальними "лазівками".

21 листопада 2023 року Господарський суд Сумської області відмовив керуючому санацією заводу "Сумихімпром" у задоволенні його скарги на дії та рішення ФДМ щодо плану санації та клопотання про продовження цієї процедури. Таким чином, суд розблокував можливість приватизації "Сумихімпрому", закривши справу про банкрутство.