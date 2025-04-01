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Большая приватизация: объявлены даты аукционов по продаже "Сумыхимпрома" и "Укрбуда"
Фонд госимущества выставил на продажу АО "Сумыхимпром" и АО "Строительная компания "Укрбуд". Аукционы по крупной приватизации состоятся в июне в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи.
Об этом сообщает пресс-служба Прозорро.Продажи.
Отмечается, что стоимость " Сумыхимпром " на торгах стартует с почти 1,2 млрд грн. Аукцион по повышению цены состоится 11 июня 2025 года.
Торги по продаже "Укрбуд" запланированы на 18 июня 2025 года. Начальная стоимость актива — более 262,6 млн грн.
Как принять участие в аукционе
Принять участие в торгах по крупной приватизации может каждый желающий, кроме участников, законодательством не могут быть определены победителем аукциона.
Чтобы посоревноваться за актив нужно зарегистрироваться на одной из аккредитованных площадок Прозорро.Продажи и сделать ценовое предложение.
Условия приватизации
Согласно утвержденным условиям, новые владельцы пакетов акций "Укрбуд" и "Сумыхимпром" должны:
- сохранить профиль деятельности предприятий;
- в течение 6 месяцев погасить долги по заработной плате и бюджету;
- ликвидировать задолженность "Сумыхимпрома" перед Пенсионным фондом Украины;
- погасить просроченную кредиторскую задолженность;
- гарантировать соблюдение трудовых прав работников и не допустить их увольнения в течение первых шести месяцев;
- направить дивиденды в государственный бюджет по результатам деятельности в 2024 году и к моменту продаж в 2025 году.
Про "Укрбуд"
ГАО "Строительная компания " Укрбуд " осуществляет проектирование объектов промышленного и гражданского назначения, выполняет строительно-монтажные работы, подготовку и переподготовку рабочих кадров для нужд строительной отрасли.
В состав общества входят 10 дочерних предприятий, среди которых проектные институты и учебно-курсовые комбинаты. К концу 2024 года компания имела задолженности на сумму почти 8,5 млн грн. Однако долги по зарплате и перед бюджетом на сумму свыше 2 млн. грн. были текущими и выплачивались вовремя, согласно договорам и законодательству.
Кроме того, "Строительная компания "Укрбуд" является частью "Украинской государственной строительной корпорации "Укрбуд". В 2010-2016 годах корпорацию возглавлял Максим Никитась.
Про "Сумыхимпром"
" Сумыхимпром " — предприятие химической отрасли Украины, работающее с 1953 года. Основная продукция: минеральные удобрения, диоксид титана, неорганическая химия. Продукция компании обеспечивает аграрный сектор удобрениями, а также используется во многих отраслях промышленности.
Напомним, в 2010 году бизнесмен Дмитрий Фирташ получил в собственность 0,005% акций завода. В ФГИ заявляли, что из-за неэффективных управленческих действий менеджмента за год "Сумыхимпром" из успешного химического гиганта превратился в неплатежеспособного должника, накопив долги на 1,4 миллиарда гривен.
Наибольшую часть долгов сконцентрировали компании Group DF (банк "Надра", "Синтез Ресурс", Ostchem International, "Крымский Титан" и компания по управлению активами "Промышленные инвестиции"). Использовав эту ситуацию, они создали комитет кредиторов предприятия, инициировали процедуру его санации и назначили управляющего санацией.
Он дважды разрабатывал план санации – в 2014 и 2021 году, но ФГИ отказывал в их согласовании, мотивируя это несоответствием документов требованиям законодательства и отсутствием у них действенных мер по восстановлению платежеспособности предприятия. За это время долг предприятия вырос до 2,35 миллиарда гривен.
Когда же правительство решило в 2018 году продать завод, фонд обратился в суд для прекращения процедуры банкротства. Рассмотрение дела длилось до ноября 2023 года, поскольку управляющий санацией и связанные с ним и Фирташем кредиторы долго блокировали его, пользуясь процессуальными "лазейками".
21 ноября 2023 года Хозяйственный суд Сумской области отказал управляющему санацией завода "Сумыхимпром" в удовлетворении его жалобы на действия и решения ФГИ по плану санации и ходатайству о продолжении этой процедуры. Таким образом, суд разблокировал возможность приватизации "Сумыхимпрома", закрыв дело о банкротстве.