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Глуховский карьер кварцитов Олега Дерипаски планируют продать на аукционе
ООО "Глуховский карьер кварцитов", расположенный в селе Банычи Сумской области, готовится к приватизации. Ранее он принадлежал российскому олигарху Олегу Дерипаске. В настоящее время изучается спрос на предприятие.
Об этом пишет Nadra.info.
Готовят к продаже
Отмечается, что в марте Фонд государственного имущества Украины включил ООО "Глуховский карьер кварцитов" в список предприятий, подлежащих приватизации.
Пока информационного сообщения и описания лота еще нет, тогда как местное издание Глухов. City со ссылкой на заместитель начальника Регионального отделения ФГИУ в Сумской области Светлану Петрову пишет, что стартовая стоимость объекта приватизации составит 5 948 639 грн. В настоящее время проводится работа по изучению спроса на предприятие.
О карьере
Карьер, основанный в 1928 году, специализируется на добыче и первичной переработке кварцитов для нужд металлургии. Баницкое месторождение, на базе которого работает карьер, является одним из немногих в мире, добывающих кварциты с содержанием двуокиси кремния более 99%.
Такой высокочистый кварцит незаменим в автомобильной, медицинской, авиационной, военной и космической промышленности, а также используется в металлургии, электротехнике, радиоэлектронике и полупроводниках.
Национализация актива
ООО "Глуховский карьер кварцитов" (ГКК) взыскали в доход государства по делу против подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаски по решению Высшего антикоррупционного суда. Фонд госимущества контролирует предприятие с февраля 2024 года. С декабря 2023 г. Хозяйственный суд Сумской области рассматривает заявление о банкротстве ГКК за долг в 80 тыс. грн, но юристы отмечают, что банкротство имеет признаки искусственного и выборочного.
Решающее судебное заседание назначено на 10 апреля 2025г. Как ожидается, именно тогда суд решит – отправлять ООО "Глуховский карьер кварцитов" в санацию или ликвидацию, или вообще закрыть производство по делу о банкротстве.
С октября предприятие возглавляет и.о. руководителя Евгений Чупрун (YouControl).
Напомним, в конце января 2025 года, по материалам СБУ , суд наложил арест на крупную партию промышленной продукции и сырья, которыми владел подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска. Речь идет о почти 500 тыс. тонн бокситов и глинозема, хранившихся на складах ранее принадлежавшего россиянину Николаевского глиноземного завода, который Украина также собирается приватизировать.