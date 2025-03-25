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Глуховский карьер кварцитов Олега Дерипаски планируют продать на аукционе

Глуховский карьер
Глуховский карьер кварцитов. Фото: wikipedia.org

ООО "Глуховский карьер кварцитов", расположенный в селе Банычи Сумской области, готовится к приватизации. Ранее он принадлежал российскому олигарху Олегу Дерипаске. В настоящее время изучается спрос на предприятие.

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Об этом пишет Nadra.info.

Готовят к продаже

Отмечается, что в марте Фонд государственного имущества Украины включил ООО "Глуховский карьер кварцитов" в список предприятий, подлежащих приватизации.

Пока информационного сообщения и описания лота еще нет, тогда как местное издание Глухов. City со ссылкой на заместитель начальника Регионального отделения ФГИУ в Сумской области Светлану Петрову пишет, что стартовая стоимость объекта приватизации составит 5 948 639 грн. В настоящее время проводится работа по изучению спроса на предприятие.

О карьере

Карьер, основанный в 1928 году, специализируется на добыче и первичной переработке кварцитов для нужд металлургии. Баницкое месторождение, на базе которого работает карьер, является одним из немногих в мире, добывающих кварциты с содержанием двуокиси кремния более 99%.

Такой высокочистый кварцит незаменим в автомобильной, медицинской, авиационной, военной и космической промышленности, а также используется в металлургии, электротехнике, радиоэлектронике и полупроводниках.

Национализация актива

ООО "Глуховский карьер кварцитов" (ГКК) взыскали в доход государства по делу против подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаски по решению Высшего антикоррупционного суда. Фонд госимущества контролирует предприятие с февраля 2024 года. С декабря 2023 г. Хозяйственный суд Сумской области рассматривает заявление о банкротстве ГКК за долг в 80 тыс. грн, но юристы отмечают, что банкротство имеет признаки искусственного и выборочного.

Решающее судебное заседание назначено на 10 апреля 2025г. Как ожидается, именно тогда суд решит – отправлять ООО "Глуховский карьер кварцитов" в санацию или ликвидацию, или вообще закрыть производство по делу о банкротстве.

С октября предприятие возглавляет и.о. руководителя Евгений Чупрун (YouControl).

Напомним, в конце января 2025 года, по материалам СБУ , суд наложил арест на крупную партию промышленной продукции и сырья, которыми владел подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска. Речь идет о почти 500 тыс. тонн бокситов и глинозема, хранившихся на складах ранее принадлежавшего россиянину Николаевского глиноземного завода, который Украина также собирается приватизировать.

Автор:
Светлана Манько