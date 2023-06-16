ВАКС утвердил конфискацию основных активов Дерипаски в Украине, но двум предприятиям удалось выиграть апелляцию

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 16 июня подтвердила решение ВАКС от 16 февраля о частичном удовлетворении иска Министерства юстиции к российскому бизнесмену Олегу Дерипаске и "Объединенной компании "РусАл" о конфискации на основании закона о санкциях части их активов, но отказала в конфискации двух карьеров.

Как сообщают сам ВАКС и Министерство экономики, апелляционные жалобы подавали компании "Алюминий Украины" и "Гуардон Украина", Николаевский глиноземный завод, Глуховский карьер кварцитов, "Запорожалюминторг", сервисный центр "Металлург", Хустский и Жежелевский карьеры, а также компания Samsta Limited.

По результатам рассмотрения коллегия судей оставила в силе решение ВАКС о применении санкции и конфискации 100% корпоративных прав первых шести юрлиц, однако отказала в исковых требованиях Минюста по Хустскому и Жежелевскому карьерам (жалобу в отношении них подавали сами эти предприятия вместе с Samsta Limited ).

Причиной названо отсутствие достаточных доказательств возможности подсанкционным лицом распоряжаться корпоративными правами этих юрлиц. При этом указано, что решение по апелляции было постановлено с отдельным мнением судьи Олега Павлишина. Постановление вступило в законную силу с момента оглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Напомним, что санкции против Дерипаски, ставшие основой для взыскания активов в доход государства, были введены в действие решением президента Владимира Зеленского 12 октября 2022 года. Их рекомендовала подать на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны межведомственная рабочая группа по реализации государственной санкционной политики под председательством первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко.

"Николаевский глиноземный завод – одна из жемчужин украинской промышленности, Глуховский карьер кварцитов, "Алюминий Украины" и другие предприятия, принадлежавшие приближенному к Путину российскому олигарху Олегу Дерипаске переходят в государственную собственность. Это основные активы российского олигарха на территории Украины, которые теперь будут работать на восстановление нашего государства", – прокомментировала она.

При этом Свириденко выразила сожаление по поводу того, что новое решение "не в полной мере отвечает тому, к которому мы стремились и за которое боролись", но выразила уверенность в том, что наказание настигнет "всех, кто поддерживает режим Путина".

Отмечается, что рабочая группа продолжает готовить предложения по введению санкций против лиц, чье имущество может быть взыскано в пользу Украины, а Минюст – основательно готовит подачу в ВАКС следующих исков о взыскании.

Указано, что в планах, в частности, есть подача исковых заявлений в отношении подсанкционных лиц, имеющих "активы в сферах энергетики и гостиничного бизнеса", и в отношении лиц, которые "являются гражданами Украины, однако в течение многих лет пропагандировали пророссийскую реальность".