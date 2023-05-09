ВАКС конфисковал активы коллаборанта, экс-мэра Херсона Сальдо

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) конфисковал состояние Владимира Сальдо, который после полномасштабного вторжения перешел на сторону России и возглавлял в оккупационном Херсоне администрацию. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

Соответствующее решение о конфискации состояния Владимира Сальдо Высший антикоррупционный суд принял 9 мая.

"Исковое заявление Министерства юстиции к Сальдо Владимира Васильевича, Сальдо Ирины Владимировны, Сальдо Любови Павловны, других лиц и частных компаний о применении санкций удовлетворить частично. Применить к Сальдо Владимира Васильевича санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 части 1 статьи 4 Закона Украины" ”, - объявила решение председательствующая судья.

В частности, ВАКС лишил коллаборанта зарегистрированного в Коростышевском районе ПАО "Каштан", которое занимается добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и глинистого сланца. Также суд конфисковал 30% транспортной компании "Дельта Сервис".

Кроме того, Сальдо больше не будет владеть в Херсоне гостиницей и трехэтажным зданием, домом площадью 226 квадратов, квартирами в Херсоне и Одессе, апартаментами площадью более 300 квадратов в Ялте, квартирой и двумя паркоместами в Ореанде, несколькими автомобилями.

В то же время суд отказался конфисковывать имущество, записанное на дочь коллаборанта. Речь идет о зарегистрированном в Херсоне ООО "Бебко" (сеть автосалонов, являющейся дилером автомобилей Volvo) и зарегистрированном в Херсоне ООО "Конка", которое занимается организацией досуга.

Как стало известно в апреле, Владимир Сальдо открыл компанию в Британии, несмотря на то что он находится под санкциями.

В июне 2022 года правительство заморозило все активы Сальдо в Великобритании и запретило ему въезд в страну. Британская власть обвиняет его в "продвижении политики и действий, которые дестабилизируют Украину, подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины".

Напомним, расследованием управлением Службы безопасности Украины в Херсонской области было установлено, что к полномасштабному вторжению РФ на территорию Украины Сальдо, являясь депутатом Херсонского городского совета, перешел на сторону врага. Также он организовывал псевдореферендум по выходу Херсонской области из состава Украины и присоединению ее к РФ.