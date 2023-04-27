Херсонский коллаборант Сальдо открыл компанию в Британии – Guardian

Британская компания была создана на имя одного из “высокопоставленных” представителей оккупационной власти Владимира Сальдо, несмотря на то, что он находится под санкциями.

Об этом пишет Guardian.

В июне 2022 года правительство заморозило все активы Сальдо в Великобритании и запретило ему въезд в страну. Британская власть обвиняет его в "продвижении политики и действий, которые дестабилизируют Украину, подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины".

Однако с ноября Сальдо значится как владелец британской компании Grainholding Ltd с адресом в районе Хаттон-Гарден в центре Лондона.

Companies House, британский корпоративный реестр, не требует подтверждения личности, когда люди создают компании. Сальдо не ответил на вопрос о своей причастности к компании Grainholding Ltd. Но его запись в санкционном списке была обновлена с момента регистрации Grainholding, чтобы заимствовать детали из регистрационных документов компании, что свидетельствует о том, что власти Великобритании знали о ее существовании и считали документы подлинными.

Представитель правительства отказался сообщить, были ли приняты какие-либо меры против Grainholding, остающейся в списке действующих компаний.

"Зарабатывает ли эта компания деньги? Мы не знаем. Имеет ли она счет в британском банке? Мы не знаем. Знают ли об этом правоохранительные органы? Мы не знаем. И заморозили ли они этот актив? Этого мы тоже не знаем. Эта система - беспорядок от начала до конца", - сказала Маргарет Ходж, член парламента от лейбористов, выступающая за ужесточение санкций.

В документах компании указано, что капитал Grainholding составляет 1 млн фунтов стерлингов, половина акций принадлежит Сальдо, а остальные – другому украинцу.

Напомним, расследованием управлением Службы безопасности Украины в Херсонской области было установлено, что к полномасштабному вторжению РФ на территорию Украины Сальдо, являясь депутатом Херсонского городского совета, перешел на сторону врага. Он добровольно занял псевдодолжность "председателя ВГА Херсонской области", принимал участие в заседании так называемого "Комитета спасения Херсонщины "За мир и порядок", созданного в поддержку оккупационных действий государства-агрессора. Также он организовывал псевдореферендум по выходу Херсонской области из присоединения ее в РФ.