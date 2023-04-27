Херсонський колаборант Сальдо відкрив компанію в Британії – Guardian

Британська компанія була створена на ім'я одного з “високопосадовців” окупаційної влади Володимира Сальдо, незважаючи на те, що він перебуває під санкціями.

Про це пише Guardian.

У червні 2022 року уряд заморозив усі активи Сальдо у Великій Британії та заборонив йому в'їзд до країни. Британська влада звинувачує його у "просуванні політики та дій, які дестабілізують Україну, підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України".

Проте з листопада Сальдо значиться як власник британської компанії Grainholding Ltd з адресою в районі Хаттон-Гарден у центрі Лондона.

Companies House, британський корпоративний реєстр, не вимагає підтвердження особи, коли люди створюють компанії. Сальдо не відповів на запитання про свою причетність до компанії Grainholding Ltd. Але його запис у санкційному списку був оновлений з моменту реєстрації Grainholding, щоб запозичити деталі з реєстраційних документів компанії, що свідчить про те, що влада Великої Британії знала про її існування і вважала документи справжніми.

Представник уряду відмовився повідомити, чи були вжиті якісь заходи проти Grainholding, яка залишається у списку діючих компаній.

"Чи заробляє ця компанія гроші? Ми не знаємо. Чи має вона рахунок у британському банку? Ми не знаємо. Чи знають про це правоохоронні органи? Ми не знаємо. І чи заморозили вони цей актив? Цього ми теж не знаємо. Ця система - безлад від початку до кінця", - сказала Маргарет Ходж, член парламенту від лейбористів, яка виступає за посилення санкцій.

У документах компанії зазначено, що капітал Grainholding становить 1 млн фунтів стерлінгів, половина акцій належить Сальдо, а решта - іншому українцю.

Нагадаємо, розслідуванням управлінням Служби безпеки України в Херсонській області було встановлено, що до повномаштабного вторгнення РФ на територію України Сальдо, будучи депутатом Херсонської міської ради, перейшов на бік ворога. Він добровільно обійняв псевдопосаду "голови ВЦА Херсонської області", брав участь у засіданні так званого "Комітету порятунку Херсонщини "За мир і порядок", створеного на підтримку окупаційних дій держави-агресора. Також він організовував псевдореферендум щодо виходу Херсонської області зі складу України та приєднання її до РФ.