СБУ повідомила про підозри Пушиліну, Балицькому, Сальдо та ще 13 колаборантам-організаторам "референдумів"

Служба безпеки України повідомила про підозри ще 16 організаторам так званих "референдумів" щодо входження областей України до складу Росії. Як ідеться у повідомленні відомства, це:

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• Денис Пушилін - "голова ДНР"

• Володимир Бідьовка - "голова Народної ради ДНР"

• Олена Радомська - "секретар Центральної виборчої комісії ДНР"

• Євген Балицький - "голова військово-цивільної адміністрації Запорізької області"

• Галина Данильченко - "виконуюча обов’язки мера" Мелітополя Запорізької області

• Олександр Сауленко - "голова військово-цивільної адміністрації" Бердянська Запорізької області

• Галина Катющенко - "голова Центральної виборчої комісії Запорізької області"

• Андрій Сігута - "голова військово-цивільної адміністрації Мелітопольського району"

• Максим Зубарев - "голова Якимівської громади Мелітопольського району"

• Володимир Сальдо - "голова військово-цивільної адміністрації" Херсонської області

• Кирил Стремоусов - "заступник голови військово-цивільної адміністрації" Херсонської області

• Марина Захарова - "голова Центральної виборчої комісії Херсонської області"

• Ольга Кулик - "голова територіальної виборчої комісії Генічеського району" Херсонської області

• Тамара Мірошниченко - "голова територіальної виборчої комісії Бериславського району" Херсонської області

• Олена Саяхова - "голова тимчасової виборчої комісії Каховського району" Херсонської області

• Людмила Козлова - "голова тимчасової виборчої комісії Скадовського району" Херсонської області

Їм інкримінують частину 2 статті 28 та частину 5 статті 111-1 Кримінального кодексу (добровільне зайняття посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади на тимчасово території, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Встановлено, що ці колаборанти за підтримки збройних формувань РФ і представників держави-агресора провели низку заходів для підготовки та організації проведення незаконного "референдуму".

Зокрема, вони створили територіальні дільниці для псевдоголосування; сформували фейкові територіальні та дільничні виборчі комісії; інформували мешканців громад щодо підготовки та проведення "референдуму"; склали попередні списки учасників "плебісциту"; розробили та затвердили форму й текст "бюлетенів" для голосування на псевдореферендумі, а також розпорядились щодо виготовлення та доставки їх для голосування на дільниці та до відповідних комісій; забезпечили фінансування підготовки та проведення "референдуму" тощо.

Розслідування здійснюють слідчі СБУ в Запорізькій, Херсонській, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва обласних прокуратури.