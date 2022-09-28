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СБУ повідомила про підозри Пушиліну, Балицькому, Сальдо та ще 13 колаборантам-організаторам "референдумів"
Служба безпеки України повідомила про підозри ще 16 організаторам так званих "референдумів" щодо входження областей України до складу Росії. Як ідеться у повідомленні відомства, це:
• Денис Пушилін - "голова ДНР"
• Володимир Бідьовка - "голова Народної ради ДНР"
• Олена Радомська - "секретар Центральної виборчої комісії ДНР"Підписуйтесь на наш Telegram канал
• Євген Балицький - "голова військово-цивільної адміністрації Запорізької області"
• Галина Данильченко - "виконуюча обов’язки мера" Мелітополя Запорізької області
• Олександр Сауленко - "голова військово-цивільної адміністрації" Бердянська Запорізької області
• Галина Катющенко - "голова Центральної виборчої комісії Запорізької області"
• Андрій Сігута - "голова військово-цивільної адміністрації Мелітопольського району"
• Максим Зубарев - "голова Якимівської громади Мелітопольського району"
• Володимир Сальдо - "голова військово-цивільної адміністрації" Херсонської області
• Кирил Стремоусов - "заступник голови військово-цивільної адміністрації" Херсонської області
• Марина Захарова - "голова Центральної виборчої комісії Херсонської області"
• Ольга Кулик - "голова територіальної виборчої комісії Генічеського району" Херсонської області
• Тамара Мірошниченко - "голова територіальної виборчої комісії Бериславського району" Херсонської області
• Олена Саяхова - "голова тимчасової виборчої комісії Каховського району" Херсонської області
• Людмила Козлова - "голова тимчасової виборчої комісії Скадовського району" Херсонської області
Їм інкримінують частину 2 статті 28 та частину 5 статті 111-1 Кримінального кодексу (добровільне зайняття посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади на тимчасово території, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Встановлено, що ці колаборанти за підтримки збройних формувань РФ і представників держави-агресора провели низку заходів для підготовки та організації проведення незаконного "референдуму".
Зокрема, вони створили територіальні дільниці для псевдоголосування; сформували фейкові територіальні та дільничні виборчі комісії; інформували мешканців громад щодо підготовки та проведення "референдуму"; склали попередні списки учасників "плебісциту"; розробили та затвердили форму й текст "бюлетенів" для голосування на псевдореферендумі, а також розпорядились щодо виготовлення та доставки їх для голосування на дільниці та до відповідних комісій; забезпечили фінансування підготовки та проведення "референдуму" тощо.
Розслідування здійснюють слідчі СБУ в Запорізькій, Херсонській, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва обласних прокуратури.