Голова окупаційної адміністрації Мелітопольского району отримав підозру в держзраді

Депутат Мелітопольскої районної ради Андрій Сігута, проголошений російськими окупантами "головою військово-цивільної адміністрації" Мелітопольського району Запорізької області, отримав підозру у держзраді та колабораційній діяльності.

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Як повідомляє Офіс генерального прокурора, йому інкримінують, відповідно, частину 2 статті 111 та частину 5 статті 111-1 Кримінального кодексу.

За даними слідства, підозрюваний з початку повномасштабного вторгнення військ РФ перейшов на бік ворога та активно сприяв окупантам у проведенні підривної діяльності проти України.

Зазначається, що він підшукував та схиляв місцевих мешканців до збирання і передачі інформації про місця розташування підрозділів ЗСУ та інших сил оборони України, розташованих на території Запоріжжя.

Після "призначення" підозрюваний усіляко надавав підтримку окупаційній владі в управлінні захопленими у Мелітополі об’єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності місцевої районної ради.

Розслідування справи здійснюють слідчі управління Служби безпеки України в Запорізькій області, процесуальне керівництво - Запорізька обласна прокуратура.

Нагадаємо, що на виборах 2020 року Сігута балотувався на виборах Мелітопольскої райради від партії "Опозиційна платформа - За життя". Після обрання депутатом його було обрано заступником голови райради. Зазначимо при цьому, що діяльність самої ОПЗЖ 20 червня за іціціативою української влади була заборонена судом.