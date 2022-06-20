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Суд запретил ОПЗЖ
Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность партии “Опозиционная платформа за жизнь”. Об этом сообщает Министерство юстиции.
Согласно сообщению, все имущество, денежные средства и другие активы этой партии суд постановил передать в собственность государства. Это касается и областных, городских и районных организаций указанной политической партии, а также первичных организаций и других структурных образований.
Также сообщается, что в настоящее время судом первой инстанции принято решение о запрете 10 пророссийских политических партий и тех, чья деятельность направлена на подрыв суверенитета Украины: "Опоблок", "Социалисты", "Наши", "Государство", "Блок Владимира "Сальдо", партия Справедливого развития; "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария" и ОПЗЖ.
Напомним, Верховная Рада 3 апреля приняла в целом законопроект №7172-1, предусматривающий ускоренное рассмотрение судами вопросов о запрете партий, а также конфискацию всего их имущества после такого запрета. В середине мая закон подписал и Зеленский.Подписывайтесь на наш YouTube канал