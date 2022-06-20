Суд заборонив ОПЗЖ

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність партії "Опозиційна платформа за життя". Про це повідомляє Міністерство юстиції.

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Згідно з повідомленням, все майно, кошти та інші активи цієї партії суд ухвалив передати у власність держави. Це стосується й обласних, міських та районних організацій зазначеної політичної партії, а також первинних організацій та інших структурних утворень.

Також повідомляється, що наразі судом першої інстанції прийнято рішення про заборону 10 проросійських політичних партій та тих, чия діяльність спрямована на підрив суверенітету України: "Опоблок", "Соціалісти", "Наші", "Держава", "Блок Володимира" Сальдо ", партія Справедливого розвитку; "Соціалістична партія України", "Ліва опозиція", "Партія Шарія" та ОПЗЖ.

Нагадаємо, Верховна Рада 3 квітня ухвалила в цілому законопроект №7172-1, який передбачає прискорений розгляд судами питань про заборону партій, а також конфіскацію всього їхнього майна після такої заборони. У середині травня закон підписав та Зеленський.