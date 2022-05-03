Рада запретила деятельность пророссийских партий

Верховная Рада Украины на заседании 3 мая приняла во втором чтении и в целом законопроект №7172-1, которым запретила деятельность пророссийских политических партий.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Ранее Рада приостановила деятельность парламентской фракции пророссийской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь". При этом вскоре ее нардепы решили создать депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".

Отметим, что некоторые бывшие депутаты от ОПЗЖ также голосовали за законопроект №7172-1.

До этого известные депутаты от ОПЗЖ лишились мандата. В частности, Верховная Рада 15 марта лишила депутатского мандата представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илью Киву.