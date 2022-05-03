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Рада запретила деятельность пророссийских партий

Рада запретила деятельность пророссийских партий

Верховная Рада Украины на заседании 3 мая приняла во втором чтении и в целом законопроект №7172-1, которым запретила деятельность пророссийских политических партий. 

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Ранее Рада приостановила деятельность парламентской фракции пророссийской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь". При этом вскоре ее нардепы решили создать депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".

Отметим, что некоторые бывшие депутаты от ОПЗЖ также голосовали за законопроект №7172-1.

До этого известные депутаты от ОПЗЖ лишились мандата. В частности, Верховная Рада 15 марта лишила депутатского мандата представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илью Киву.

Автор:
Вита Молодан