Деятельность фракции ОПЗЖ в Раде приостановили

В Верховной Раде Украине приостановили деятельность пророссийской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь". Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Александр Гончаренко.

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По предварительной информации, такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк также сообщил, что ОПЗЖ отозвала Вадима Рабиновича с должности сопредседателя партии и избрание Юрия Бойко главой ОПЗЖ.

Ранее другие известные депутаты от ОПЗЖ лишились мандата. В частности, Верховная Рада 15 марта лишила депутатского мандата представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илью Киву.

До этого, 8 марта, Виктора Медведчука отстранить от должности сопредседателя партии в ОПЗЖ. Уже 12 апреля СБУ задержала Медведчука.