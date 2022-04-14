Діяльність фракції ОПЗЖ у Раді призупинили

У Верховній Раді Україні призупинили діяльність проросійської партії "Опозиційна платформа за життя". Про це повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олександр Гончаренко.

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За попередньою інформацією, таке рішення ухвалила Рада національної безпеки та оборони України.

Народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк також повідомив, що ОПЗЖ відкликала Вадима Рабіновича з посади співголови партії та обрання Юрія Бойка головою ОПЗЖ.

Раніше інші відомі депутати від ОПЗЖ втратили мандат. Зокрема, Верховна Рада 15 березня позбавила депутатського мандату представника "Опозиційної платформи – За життя" Іллю Ківу.

До цього, 8 березня, Віктора Медведчука усунути з посади співголови партії в ОПЗЖ. Вже 12 квітня СБУ затримала Медведчука.