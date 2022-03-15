Рада лишила Киву депутатского мандата

Верховная Рада лишила депутатского мандата представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илью Киву. Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, за такое решение проголосовали 335 депутатов.

В свою очередь "Укринформ" со ссылкой на первого заместителя главы фракции "Слуга народа" Андрея Мотовиловца сообщает, что Кива сам подал заявление о сложении полномочий, которое и было поддержано парламентом. Такую же информацию опубликовал и нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Кроме того, он сообщил, что депутаты Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова, Александр Фельдман и Вадим Столар написали заявление о выходе из фракции ОПЗЖ.

Напомним, что Кива в начале марта получил подозрение по ряду статей, включая госизмену. 10 марта украинский суд заочно арестовал Киву, после чего ГБР решило объявить его в международный розыск.

Известно, что он сбежал в Россию, откуда продолжает вести публичную деятельность, в том числе выступая на российском телевидении. В частности, накануне он призвал ликвидировать украинского президента Владимира Зеленского и его окружение, рассматривая украинскую власть в качестве террористической организации. А 15 марта в своем Telegram-канале политик заявил, что "Украине быть в составе России".

Отметим также, что глава политсовета партии ОПЗЖ и депутат Рады Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста в первые же дни после российского военного вторжения в Украину, когда российские войска захватили северо-западную часть Киевской области, включая Чернобыльскую АЭС. Публично себя Медведчук с тех пор не проявлял.