ГБР в ходе обысков нашло оружие у трех нардепов от ОПЗЖ

Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски у ряда депутатов Верховной Рады из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", найдя, в частности, оружие.

Как говорится в сообщении ведомства, у Вадима Рабиновича изъяты среди прочего три ружья и большие суммы наличных в гривнах и долларах, у Виктора Черного – две гранаты (Ф-1 и РГД-5), а у Олега Волошина нашли среди прочего пистолет.

Следственные действия проводились в рамках расследования неправомерных действий представителей правоохранительных органов, оказавшим определенным лицам, включая нардепов, помощь в незаконном пересечении украинской границы.

Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР

Уголовное производство открыто по части 3 статьи 365 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним при этом, что глава политсовета партии ОПЗЖ и депутат Рады Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста вскоре после российского военного вторжения в Украину.

В свою очередь другой нардеп от ОПЗЖ Илья Кива в начале марта получил подозрение по ряду статей, включая госизмену. Известно, что он сбежал в Россию, откуда продолжает вести публичную деятельность, в том числе выступая на российском телевидении. В частности, накануне он призвал ликвидировать украинского президента Владимира Зеленского и его окружение, рассматривая украинскую власть в качестве террористической организации. 10 марта украинский суд заочно арестовал Киву, после чего ГБР решило объявить его в международный розыск.