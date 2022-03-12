Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Политика
Дата публикации

Илью Киву объявили в международный розыск

Илью Киву объявили в международный розыск

Государственное бюро расследований объявляет бывшего нардепа "ОПЗЖ" Илью Киву в международный розыск.

12 марта в Государственном бюро расследований (ДБР) собрали необходимый пакет документов для объявления в международный розыск Илью Киву, который в ближайшее время будет передан зарубежным коллегам. Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

"10 марта 2022 года следователь судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного управления Государственного бюро расследований и избранию меры пресечения в виде содержания под стражей", – сообщили в ДБР.

‚Офис генпрокурора подозревает Илью Киву в госизмене и нарушении территориальной целостности Украины. 23 февраля он поздравил видео с Днем советской армии и призвал оккупантов "освобождать Украину". 3 марта из-за этого его исключила из своих рядов партия "Оппозиционная платформа – При жизни".

Напомним, 6 марта генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила народному депутату от ОПЗЖ Илье Кива о подозрении и анонсировала его объявление в международный розыск уже в ближайшее время.