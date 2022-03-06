Міжнародний розшук, арешт, екстрадиція та суд: Венедиктова повідомила про підозру нардепу Ківі

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова повідомила народного депутата від “ОПЗЖ” Іллю Ківа про підозру та анонсувала його оголошення у міжнародний розшук вже найближчим часом.

Про це Венедиктова написала у Фейсбуці.

"Ківа Ілля Володимирович, повідомляю вам про підозру. Найближчим часом ми оголосимо вас у міжнародний розшук. Потім буде арешт, екстрадиція і справедливий суд. Така ваша доля, іншої не буде", — зазначила Венедиктова.

Генпрокурор підкреслила: "На основі зібраних доказів вважаю, що ви своїми діями та висловлюваннями завдали колосальної шкоди державі Україна. Ви зробили все, що від вас залежить, щоб "запросити" в наш будинок російського агресора, ви зробили все, щоб кордони нашої держави змінилися, ви зробили все, щоб мільйони людей ночували у бомбосховищах, ви зробили все, щоб мільйони українців жили на кордонах сусідніх держав, а багато хто ніколи не повернувся додому, ви зробили все, щоб українські діти більше ніколи не побачили своїх батьків. Марно – нічого не вийде ні у вас, ні у ваших кураторів, але чи дізнаєтеся ви про це зі ЗМІ у спеціально відведений час для перегляду телевізора, якщо суд визнає аргументи прокурорів переконливими”.

Вона додала: "Це не емоція... як генеральний прокурор я реалізую своє право перевести вас у статус підозрюваного".

Нагадаємо, ще одного народного депутата від "ОПЗЖ" нещодавно затримали. Нестор Шуфрич фотографував блокпости у Києві. Як тільки його помітили бійці 206 територіального батальйону, охорона депутата почала стріляти, але це не завадило теробороні його затримати.