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Міжнародний розшук, арешт, екстрадиція та суд: Венедиктова повідомила про підозру нардепу Ківі

Венедиктова повідомила про підозру нардепу Ківі
Венедиктова повідомила про підозру нардепу Ківі

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова повідомила народного депутата від “ОПЗЖ” Іллю Ківа про підозру та анонсувала його оголошення у міжнародний розшук вже найближчим часом.

Про це Венедиктова написала у Фейсбуці.

"Ківа Ілля Володимирович, повідомляю вам про підозру. Найближчим часом ми оголосимо вас у міжнародний розшук. Потім буде арешт, екстрадиція і справедливий суд. Така ваша доля, іншої не буде", — зазначила Венедиктова.

Генпрокурор підкреслила: "На основі зібраних доказів вважаю, що ви своїми діями та висловлюваннями завдали колосальної шкоди державі Україна. Ви зробили все, що від вас залежить, щоб "запросити" в наш будинок російського агресора, ви зробили все, щоб кордони нашої держави змінилися, ви зробили все, щоб мільйони людей ночували у бомбосховищах, ви зробили все, щоб мільйони українців жили на кордонах сусідніх держав, а багато хто ніколи не повернувся додому, ви зробили все, щоб українські діти більше ніколи не побачили своїх батьків. Марно – нічого не вийде ні у вас, ні у ваших кураторів, але чи дізнаєтеся ви про це зі ЗМІ у спеціально відведений час для перегляду телевізора, якщо суд визнає аргументи прокурорів переконливими”.

Вона додала: "Це не емоція... як генеральний прокурор я реалізую своє право перевести вас у статус підозрюваного".

Фото 2 — Міжнародний розшук, арешт, екстрадиція та суд: Венедиктова повідомила про підозру нардепу Ківі

Нагадаємо, ще одного народного депутата від "ОПЗЖ" нещодавно затримали. Нестор Шуфрич фотографував блокпости у Києві. Як тільки його помітили бійці 206 територіального батальйону, охорона депутата почала стріляти, але це не завадило теробороні його затримати.

Автор:
Світлана Манько