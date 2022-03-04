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Терроборона задержала Шуфрича: фотографировал блокпост, охрана отстреливалась
Народный депутат от фракции ОПЗЖ Нестор Шуфрич фотографировал блокпосты в Киеве. Как только его заметили бойцы 206-го территориального батальона, охрана депутата начала стрелять, но это не помешало терробороне его задержать.
Об этом сообщил депутат Киевского городского совета Александр Погребинский в Facebook.
Достоверно неизвестно, кому Шуфрич хотел отправить фото и сколько еще информации он мог передать.
"Ходил, фотографировал места, которые никто в здравом уме во время военного положения не будет фотографировать. Задержан 206 батальном терробороны", - написал на своей странице в Facebook нардеп от партии "Европейская солидарность" Владимира АрьеваПодписывайтесь на наш YouTube канал
Журналистка Виктория Сюмар сообщила, что вскоре Служба безопасности Украины забрала Шуфрича, чтобы выяснить все обстоятельства.
"Арсенал оружия изъяли. Его вывезли во всем соответствии с тем, как вывозят потенциальных диверсантов. Наши ребята имеют железную выдержку. Его вместе с вооруженными людьми и незаконным оружием задержали наши бойцы 206-го батальона терробороны", - рассказала журналистка.
Напомним, ранее, еще до войны, из-за пророссийской позиции Шуфрича, у него возник конфликт с журналистом Юрием Бутусовым, который закончился дракой.