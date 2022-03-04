Терроборона задержала Шуфрича: фотографировал блокпост, охрана отстреливалась

Народный депутат от фракции ОПЗЖ Нестор Шуфрич фотографировал блокпосты в Киеве. Как только его заметили бойцы 206-го территориального батальона, охрана депутата начала стрелять, но это не помешало терробороне его задержать.

Об этом сообщил депутат Киевского городского совета Александр Погребинский в Facebook.

Достоверно неизвестно, кому Шуфрич хотел отправить фото и сколько еще информации он мог передать.

"Ходил, фотографировал места, которые никто в здравом уме во время военного положения не будет фотографировать. Задержан 206 батальном терробороны", - написал на своей странице в Facebook нардеп от партии "Европейская солидарность" Владимира Арьева

Журналистка Виктория Сюмар сообщила, что вскоре Служба безопасности Украины забрала Шуфрича, чтобы выяснить все обстоятельства.

Шуфрич после приезда СБУ. Фото: Facebook Сюмар

"Арсенал оружия изъяли. Его вывезли во всем соответствии с тем, как вывозят потенциальных диверсантов. Наши ребята имеют железную выдержку. Его вместе с вооруженными людьми и незаконным оружием задержали наши бойцы 206-го батальона терробороны", - рассказала журналистка.

Напомним, ранее, еще до войны, из-за пророссийской позиции Шуфрича, у него возник конфликт с журналистом Юрием Бутусовым, который закончился дракой.