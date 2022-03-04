Тероборона затримала Шуфрича: фотографував блокпост, охорона відстрілювалася

Народний депутат від фракції ОПЗЖ Нестор Шуфрич фотографував блокпости у Києві. Як тільки його помітили бійці 206 територіального батальйону, охорона депутата почала стріляти, але це не завадило теробороні його затримати.

Про це повідомив депутат Київської міської ради Олександр Погребинський у Facebook.

Достовірно невідомо, кому Шуфрич хотів надіслати фото і скільки інформації він міг передати.

"Ходив, фотографував місця, які ніхто при здоровому глузді під час військового стану не фотографуватиме. Затримано 206 батальном тероборони", - написав на своїй сторінці у Facebook нардеп від партії "Європейська солідарність" Володимира Ар'єва.

Журналістка Вікторія Сюмар повідомила, що незабаром Служба безпеки України забрала Шуфрича, щоб з'ясувати всі обставини.

Шуфрич після приїзду до СБУ. Фото: Facebook Сюмар

"Арсенал зброї вилучили. Його вивезли відповідно до того, як вивозять потенційних диверсантів. Наші хлопці мають залізну витримку. Його разом із озброєними людьми та незаконною зброєю затримали наші бійці 206-го батальйону тероборони", - розповіла журналістка.

Нагадаємо, раніше, ще до війни, через проросійську позицію Шуфрича, у нього виник конфлікт із журналістом Юрієм Бутусовим, який закінчився бійкою.