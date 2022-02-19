Юрий Бутусов и Нестор Шуфрич подрались в прямом эфире (ВИДЕО)

Журналист Юрий Бутусов набросился на народного депутата из партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Нестора Шуфрича в прямом эфире телешоу "Свобода слова Савика Шустера" канала "Украина 24".

Конфликт между Бутусовым и Шуфричем назревал в течение всей программы, в ходе которой обсуждали российскую агрессию и НАТО.

По мнению Бутусова, в это время нельзя разрешать высказываться пророссийским пропагандистам. Шуфрич, в свою очередь, говорил, что фракция ОПЗЖ — вторая в парламенте и "за ней стоят украинцы".

Бутусов обвинил нардепа в распространении российских нарративов во время эскалация со стороны РФ на Донбассе.

Бутусов накинулся на Шуфрича в тот момент, когда депутат говорил, что в Украине живут люди, которые говорят на украинском, венгерском, а также русском языках. На этих словах журналист подбежал к Шуфричу и молча ударил его по лицу.

После этого гости студии сцепились в драке, которая длилась больше минуты. Оппонентов долго не могли разнять.

После драки Шуфрич ненадолго ушел из студии, чтобы привести себя в порядок. Вернувшись, он бросил несколько реплик в сторону журналиста.

Оба продолжили участие в программе.

Фото: скриншот видео программы "Свобода слова с Савиком Шустером"

Фото: скриншот видео программы "Свобода слова с Савиком Шустером"

Отметим, Юрий Бутусов является главным редактором издания "Цензор.нет", а Нестор Шуфрич возглавляет в Верховной Раде комитет по свободе слова.

Напомним, 26 ноября 2021 года во время встречи президента Владимира Зеленского с журналистами Юрий Бутусов говорил с президентом с вызовом, между ними произошла ссора. Зеленский назвал Бутусова человеком, который работал на Игоря Коломойского, и обиделся, что не получил должности в Минобороны, а также обвинил его в смертях бойцов из-за публикации о применении дрона на Донбассе. В ответ Бутусов сказал, что Зеленский переносит ответственность на других и нагло врет.

Позже Бутусов заявил, что надо было "дать по морде" Зеленскому, но его остановило уважение к институту президента.