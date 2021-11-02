Политика 10 минут назад

Шуфрич купил еще один телеканал

Нестор Шуфрич получил 100% акций компании ООО "Телепростір"

Нестор Шуфрич. Фото: Facebook Нестор Шуфрич. Фото: Facebook
Нестор Шуфрич. Фото: Facebook

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич купил телеканал UkrLive (официальное название — ООО "Телепростір").

Об этом свидетельствуют данные платформы Opendatabot. Согласно этой информации, 28 октября Нестор Шуфрич получил 100% акций компании.

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Перед этим владельцем телеканала был Владислав Багинский.

Руководителем компании стал Виктор Фролов.

Ранее Шуфрич стал владельцем 60% акций телеканала "Первый независимый".

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Напомним, 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о закрытии телеканалов 112, NewsOne и ZIK. Сами каналы были оперативно отключены от телевещания в Украине, перейдя на совместную интернет-трансляцию через свои каналы в Youtube.

В то же время Украина намерена потребовать заблокировать их и там.

Зеленский при этом заявил, что это решение "не было эмоциональным, а вызревало и готовилось уже длительное время на основе информации многих украинских государственных органов". Позже президент заявил, что данные Службы безопасности Украины, послужившие поводом для запрета трех телеканалов, пока не могут быть оглашены.

При этом согласно исследованию социологической группы "Рейтинг", половина украинцев (49%) поддерживает решение властей прекратить вещание телеканалов 112, NewsOne и ZIK. В целом же 72% опрошенных поддерживают введение государством санкций против физических и юридических лиц Украины, если их деятельность вредит интересам государства (46% однозначно поддерживают, 26% — скорее, поддерживают).

 

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