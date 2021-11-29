Сакральная жертва: Арестович заявил об угрозе убийства журналиста Юрия Бутусова

Журналиста и главного редактора издания "Цензор.нет" Юрия Бутусова могут убить, чтобы превратить его в сакральную жертву и спровоцировать бунт против президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил пресс-секретарь ТКГ по Донбассу и внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он осудил Бутусова за перепалку с Зеленским во время пресс-конференции гаранта.

"То, что он уже не вполне адекватен, это было видно на пресс-конференции. Никто в здравом уме не позволит себе так разговаривать с президентом страны. Его очень качественно накачивают психологически", — написал Арестович.

Он также обвинил Бутусова в том, что тот подставил страну, армию и профессию. Также Арестович заявил, что главред "Цензора.нет" нарушил журналистскую этику, сфотографировавшись с оружием, поскольку "он принял сторону и больше не может быть журналистом и освещать события в конфликте".

Арестович также заявил, что из Бутусова хотят сделать сакральную жертву, чтобы раскачать ситуацию в стране, при этом произойти это, по его мнению, должно в ближайшее время.

"Ни он, ни многочисленные сочувствующие не видят совершено очевидного — Бутусова заводят как сакральную жертву, уже спланировали его как очередного Гонгадзе. Такими темпами ему остается уже очень недолго, счет пошел на дни, максимум недели. Его ликвидируют те, кто его и накачивает. И это, по плану, станет сигналом к началу массовых беспорядков с искренним возмущением граждан. И все это на фоне концентрации российских войск на границе. Ясен сценарий?" — написал Арестович.

Также он заявил, что намерен срочно просить предоставить Юрию Бутусову (которого он назвал "балбесом") государственную охрану.

Отметим, 26 ноября во время встречи президента Владимира Зеленского с журналистами Юрий Бутусов говорил с президентом с вызовом, между ними произошла ссора. Зеленский назвал Бутусова человеком, который работал на Игоря Коломойского, и обиделся, что не получил должности в Минобороны, а также обвинил его в смертях бойцов из-за публикации о применении дрона на Донбассе. В ответ Бутусов сказал, что Зеленский переносит ответственность на других и нагло врет.

Позже Бутусов заявил, что надо было "дать по морде" Зеленскому, но его остановило уважение к институту президента.