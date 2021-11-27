Американские журналисты рассказали, кто планировал государственный переворот в Украине

Журналист американского медиапроекта Buzzfeed News Кристофер Миллер рассказал о предполагаемых организаторах государственного переворота в Украине.

Об этом Кристофер Миллер написал в Twitter.

"Попытку государственного переворота, о которой упомянул сегодня президент Владимир Зеленский, готовили офицер российского ФСБ и три предателя из МВД Украины, которые находятся в Крыму", — сообщил журналист.

Он заявил, что главным куратором является упомянутый работник ФСБ, которого зовут Василий Васильевич Лаптев. Также он назвал имена трех украинцев: Алексей Васильев, Василий Грицак и Эдуард Федосов.

Миллер добавил, что организаторы хотели использовать общественное напряжение внутри Украины, в частности, борьбу между Зеленским и Ахметовым.

В то же время он отмечает, что в аудиозаписи упоминается бизнесмен Ринат Ахметов, но его участие не доказано. По словам Миллера, организаторы переворота говорили, что им "надо быть готовыми выйти на контакт и начать сотрудничать с Ахметовым".

1 декабря инициаторы переворота надеялись устроить протесты на Банковой, которые должны были бы спровоцировать дальнейшие беспорядки в Киеве.

Напомним, что во время общения с журналистами Зеленский заявил, что разведка сообщает, что государственный переворот может произойти в первых числах декабря.

"У нас есть информация, где представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине. Я считаю, что это подстава бизнесмена Рината Ахметова, я считаю, что это операция, его вовлекают в войну против государства Украина", — заявил Зеленский.

Бизнесмен, владелец холдинга SCM Ринат Ахметов назвал ложью заявления Зеленского о своей причастности к подготовке госпереворота. Ахметова возмутило, что президент распространил эту лживую информацию о нем.