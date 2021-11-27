Президент США Джозеф Байден обеспокоен возможностью госпереворота в Украине

Президент США Джозеф Байден по всей вероятности поговорит с президентом Владимиром Зеленским и лидером России Владимиром Путиным на фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину и разговоров о возможном госперевороте в Украине

Об этом сообщает Voice of America.

«Меня это волнует. Смотрите, мы поддерживаем территориальную целостность Украины, мы поддерживаем их способность управлять своим государством» - сказал он, разговаривая с журналистами.

У него спросили, поговорит ли он с Путиным и Зеленским. "По всей вероятности", – ответил президент США.

Напомним, что во время общения с журналистами Зеленский заявил, что разведка сообщает, что государственный переворот может произойти в первых числах декабря.

"У нас есть информация, где представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине. Я считаю, что это подстава бизнесмена Рината Ахметова, я считаю, что это операция, его вовлекают в войну против государства Украина", — заявил Зеленский.

Бизнесмен, владелец холдинга SCM Ринат Ахметов назвал ложью заявления Зеленского о своей причастности к подготовке госпереворота. Ахметова возмутило, что президент распространил эту лживую информацию о нем.

У президента России Владимира Путина отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке переворота с участием РФ. Кремль традиционно все отрицает.

Напомним, Соединенные Штаты Америки обеспокоены концентрацией войск РФ вблизи украинских границ. Вашингтон предупредил своих европейских партнеров о том, что Россия может начать вторжение в Украину.

Отметим, ранее издание The Washington Post писало, что российские военные в очередной раз начинают стягивать технику к границам Украины.