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США пригласили Украину на Саммит за демократию: Россию и Китай не позвали
Госдепартамент США обнародовал список из 110 приглашенных стран на Саммит за демократию президента Джо Байдена в декабре 2021 года. В списке есть Украина.
Об этом сообщает Госдепартамент США.
На сайте ведомства опубликован список из 110 стран, приглашенных участвовать в Саммите за демократию, организованном президентом США Джо Байденом. Украина входит в число участников наряду с Грузией, Арменией, Латвией.
Согласно опубликованному списку, в число 110 делегаций входят все страны-члены ЕС, кроме Венгрии.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также на саммит пригласили Тайвань, Индию и Филиппины.
В то же время приглашение на мероприятие не получили Турция, Россия и КНР.
Отмечается, что президент США Джозеф Байден кроме мировых лидеров соберет представителей гражданского общества и частного сектора для проведения ряда мероприятий, посвященных разработке конкретных обязательств и результатов для саммита.
Примерно через год Байден проведет второй саммит, чтобы подвести итоги достигнутого прогресса и наметить общий путь вперед.
Саммит пройдет 9-10 декабря в виртуальном формате.
Как сообщается, Саммит лидеров за демократию будет сосредоточен на трех основных темах: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и содействие уважению прав человека.
Напомним, что Зеленский, несмотря на неоднократный перенос встречи американской стороной, все же встретился 1 сентября с президентом США Джозефом Байденом.