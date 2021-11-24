США пригласили Украину на Саммит за демократию: Россию и Китай не позвали

Госдепартамент США обнародовал список из 110 приглашенных стран на Саммит за демократию президента Джо Байдена в декабре 2021 года. В списке есть Украина.

Об этом сообщает Госдепартамент США.

На сайте ведомства опубликован список из 110 стран, приглашенных участвовать в Саммите за демократию, организованном президентом США Джо Байденом. Украина входит в число участников наряду с Грузией, Арменией, Латвией.

Согласно опубликованному списку, в число 110 делегаций входят все страны-члены ЕС, кроме Венгрии.

Также на саммит пригласили Тайвань, Индию и Филиппины.

В то же время приглашение на мероприятие не получили Турция, Россия и КНР.

Отмечается, что президент США Джозеф Байден кроме мировых лидеров соберет представителей гражданского общества и частного сектора для проведения ряда мероприятий, посвященных разработке конкретных обязательств и результатов для саммита.

Примерно через год Байден проведет второй саммит, чтобы подвести итоги достигнутого прогресса и наметить общий путь вперед.

Саммит пройдет 9-10 декабря в виртуальном формате.

Как сообщается, Саммит лидеров за демократию будет сосредоточен на трех основных темах: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и содействие уважению прав человека.

Напомним, что Зеленский, несмотря на неоднократный перенос встречи американской стороной, все же встретился 1 сентября с президентом США Джозефом Байденом.